Idropulitrice K 5 Comfort Premium Home
L'idropulitrice K 5 Comfort Premium Home con una resa per area di 40 m²/h, motore raffreddato ad acqua, tubo flessibile PremiumFlex e avvolgitubo rimuove lo sporco moderato. Con Home kit.
L'idropulitrice K 5 Comfort Premium Home è ideale per rimuovere lo sporco moderato da casa e dall'auto. Include il kit Home con accessorio lavasuperfici T 5 e 1 litro di detergente per pietra e facciate. Dotata di un robusto motore raffreddato ad acqua, la macchina offre prestazioni di pulizia costantemente elevate. L'avvolgitubo integrato con il tubo flessibile PremiumFlex consente maggiore maneggevolezza e garantisce la massima libertà di movimento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente lo sforzo e garantisce un'esperienza di pulizia senza fatica. Il pratico sistema Quick Connect consente di collegare e scollegare rapidamente il tubo flessibile ad alta pressione. Direttamente dalla lancia Multi Jet 4 in 1 è possibile selezionare tra 4 tipi di getto ruotando la testa della lancia, adattandosi alle diverse attività di pulizia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre massima praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base all'attività da svolgere. Cavi e accessori possono essere riposti facilmente e in modo compatto sulla macchina. Per un supporto ottimale, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente applicativo integrato, nonché utili consigli.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo intelligente
- Il design del dispositivo prevede ingressi e uscite per cavi e tubi flessibili ben organizzati. Ciò garantisce libertà di movimento e spazio di lavoro e, in generale, semplifica la movimentazione di cavi e tubi flessibili.
- Allineare correttamente i dispositivi con i collegamenti dei tubi e dei cavi verso la fonte di alimentazione e di acqua rende la pulizia molto più comoda.
Pistola a grilletto Comfort con COMFORT!Hold e Quick Connect
- COMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di mantenimento. Particolarmente vantaggioso per applicazioni prolungate nella pulizia di ampie superfici.
- Attacco Quick Connect per un facile collegamento del tubo flessibile ad alta pressione.
Multigetto 4 in 1
- Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Soluzione detersivo 2 in 1
- L'innovativo concetto dei detergenti offre la massima flessibilità e un dosaggio ottimale per ogni operazione di pulizia.
- Il detersivo può essere erogato tramite la lancia Multi Jet oppure, per ottenere più schiuma, tramite lo schiumogeno con dosaggio del detersivo.
- I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 25% di plastica riciclata¹⁾.
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13,3
|Peso con imballo (kg)
|21,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
- Ruote con superficie dei componenti morbida
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Comfort Premium Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.