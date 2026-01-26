Idropulitrice K 5 Power Control Flex Home
K 5 Power Control Flex Home con tubo PremiumFlex, pistola G 160 Q Power Control per lo sporco ostinato su terrazze, mobili da giardino e auto. Include Home Kit.
Con l'idropulitrice K 5 Power Control Flex Home, ogni superficie può essere pulita alla giusta pressione. Il consulente per le applicazioni integrato nell'app Kärcher Home & Garden aiuta l'utente a trovare la pressione giusta fornendo consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. Per il massimo controllo, il livello di pressione può essere facilmente regolato ruotando la lancia o verificato sulla pistola G 160 Q Power Control. L'idropulitrice colpisce anche per il sistema detergente Kärcher Plug 'n' Clean per cambi di detergente senza sforzo, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex per una maggiore comodità, una maniglia telescopica in alluminio di alta qualità per un facile trasporto, il sistema Quick Connect per risparmiare tempo e fatica nell'inserimento e nel disinserimento del tubo ad alta pressione nel dispositivo e nella pistola, nonché la posizione di parcheggio per garantire accessori sempre a portata di mano. Include Home Kit con spazzola per superfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre e facciate per la pulizia senza schizzi di grandi superfici.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Power Control con Quick Connect e lance spray
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
Applicazione per la casa e il giardino
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
Potenza strabiliante
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12,2
|Peso con imballo (kg)
|18,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 160 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Power Control Flex Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.