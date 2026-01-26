L'elegante box avvolgitubo si monta a parete per risparmiare spazio e si collega al rubinetto con un tubo di collegamento. Grazie al supporto a parete, il box avvolgitubo può essere ruotato di oltre 180° e raggiunge così senza problemi ogni angolo del giardino. Il tubo da giardino può essere facilmente allungato fino a una lunghezza massima di 30 metri. Il tubo si blocca automaticamente a brevi intervalli. Tirando delicatamente l'estremità del tubo si sblocca il meccanismo di bloccaggio, in modo che il tubo si ritragga automaticamente e in modo controllato, senza pieghe o nodi. La cassetta box avvolgitubo è inoltre dotata di FlexChange, un innovativo sistema di montaggio che consente di passare facilmente dalla staffa a parete al picchetto box avvolgitubo. La staffa a muro è anche rimovibile e dispone di slot per ugelli e accessori per l'irrigazione. La cassetta box avvolgitubo è inoltre resistente ai raggi UV e al gelo e può quindi essere posizionata sul muro della casa per tutto l'anno. È possibile installare una serratura a cavo per prevenire i furti. Kärcher offre una garanzia di 5 anni sul prodotto.