Ugelli e lance spruzzatrici

L’acqua è il nostro elemento. Kärcher offre una vasta gamma di lance e pistole per l'irrigazione: il getto è regolabile in portata e disegno a seconda della pianta. Questa caratteristica aumenta l'efficienza e riduce quasi a zero lo spreco di acqua, infatti la pianta riceve la quantità d'acqua che le serve per vivere. Nella gamma Premium di Kärcher, la pistola in metallo rivestito è un esempio di altissima qualità e robustezza, l'impugnatura ergonomica ne rende comodo e piacevole l'uso.