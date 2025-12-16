Irrigatore ad impulsi PS 300

L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.

Per superfici e giardini grandi. Angolo di irrigazione regolabile da sopra e da sotto da 30° fino a 360°. Irrigatore ad impulsi robusto per superfici pendenti e scoscese. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Angolo di spruzzo regolabile
  • Per irrigare sotto gli alberi e i cespugli.
Con puntale robusto per piantare l'irrigatore anche in discesa
  • Stabile e robusto
Specifiche

Dati tecnici

Portata 18,5 l/min
Diametro irrigatore da 2 bar ≤ 25 m
Diametro irrigatore dar 4 bar ≤ 30 m
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 52 x 113 x 212
Irrigatore ad impulsi PS 300
Irrigatore ad impulsi PS 300
Accessori