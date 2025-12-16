Irrigatore ad impulsi PS 300
L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.
Per superfici e giardini grandi. Angolo di irrigazione regolabile da sopra e da sotto da 30° fino a 360°. Irrigatore ad impulsi robusto per superfici pendenti e scoscese. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Angolo di spruzzo regolabile
- Per irrigare sotto gli alberi e i cespugli.
Con puntale robusto per piantare l'irrigatore anche in discesa
- Stabile e robusto
Specifiche
Dati tecnici
|Portata
|18,5 l/min
|Diametro irrigatore da 2 bar
|≤ 25 m
|Diametro irrigatore dar 4 bar
|≤ 30 m
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|52 x 113 x 212