Kärcher Rain System ®

Pioggia a comando! Che si tratti di siepi, aiuole, orti, cespugli o piantine aromatiche, il metodo innovativo ed intelligente di irrigazione Kärcher consente di fornire ad ogni singola pianta solo la stretta quantità d’acqua necessaria per vivere. Il sistema completo -composto da elettropompa eco!ogic, timer “SensoTimer™”, tubi da giardino privi di ftalati e KRS® (sistema di irrigazione a pioggia)- rappresenta la soluzione più performante ed efficiente presente sul mercato, lavora con pressione che raggiunge i 4 bar. Questo sistema può pescare da diverse fonti idriche e riduce considerevolmente i consumi di energia ed acqua. E’ inoltre modulare, può adattarsi a qualunque esigenza, e può essere ampliato in ogni momento grazie all’ampia disponibilità di accessori.