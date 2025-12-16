Irroratore multifunzione MS 100

L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irroratore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.

Per superfici e giardini di piccole dimensioni. Da la possibilità di scegliere tra diversi tipi di irrorazione grazie a 6 tipi di bocchette: a pioggia, mezza pioggia, 3 diverse forme rettangolari, quadrata. Grazie al supporto a parete non occupa spazio quando viene ritirato. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
6 diversi ugelli con disegni differenti per irrigare al meglio
  • Per l'iirigazione
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
  • Per semplice un stoccaggio / sospensione.
Specifiche

Dati tecnici

Portata 21 l/min
Diametro irrigatore da 2 bar ≤ 8,4 m
Diametro irrigatore dar 4 bar ≤ 10 m
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 208 x 199 x 71
Irroratore multifunzione MS 100
Irroratore multifunzione MS 100
Irroratore multifunzione MS 100
Irroratore multifunzione MS 100
Irroratore multifunzione MS 100
Irroratore multifunzione MS 100
Accessori