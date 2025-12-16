Irroratore multifunzione MS 100
L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irroratore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.
Per superfici e giardini di piccole dimensioni. Da la possibilità di scegliere tra diversi tipi di irrorazione grazie a 6 tipi di bocchette: a pioggia, mezza pioggia, 3 diverse forme rettangolari, quadrata. Grazie al supporto a parete non occupa spazio quando viene ritirato. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
6 diversi ugelli con disegni differenti per irrigare al meglio
- Per l'iirigazione
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
- Per semplice un stoccaggio / sospensione.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata
|21 l/min
|Diametro irrigatore da 2 bar
|≤ 8,4 m
|Diametro irrigatore dar 4 bar
|≤ 10 m
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|208 x 199 x 71