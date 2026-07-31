Kit pavimenti
Con il pratico Comfort Floor Kit, il pulitore a vapore portatile si trasforma rapidamente in una scopa a vapore 2 in 1.
Il pratico kit di pulizia per pavimenti converte il classico pulitore a vapore manuale in un mop-vapore 2in1 in un batter d'occhio.
Caratteristiche e vantaggi
Meccanismo di fissaggio per attacco stoffa
- Facile attacco del panno per la pulizia all'ugello del pavimento.
Lamelle innovative sulla superficie di pulizia degli ugelli del pavimento
- Risultati ottimali grazie all'uso efficiente di vapore e panno per la pulizia su tutta la superficie dell'ugello.
Il kit per pavimenti Comfort può essere fissato facilmente
- Grazie alla pratica presa a spina, l'ugello a pavimento può essere fissato facilmente e rapidamente ai tubi del pulitore a vapore.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|247 x 50 x 568
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle