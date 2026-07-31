Kit pavimenti

Con il pratico Comfort Floor Kit, il pulitore a vapore portatile si trasforma rapidamente in una scopa a vapore 2 in 1.

Il pratico kit di pulizia per pavimenti converte il classico pulitore a vapore manuale in un mop-vapore 2in1 in un batter d'occhio.

Caratteristiche e vantaggi
Meccanismo di fissaggio per attacco stoffa
  • Facile attacco del panno per la pulizia all'ugello del pavimento.
Lamelle innovative sulla superficie di pulizia degli ugelli del pavimento
  • Risultati ottimali grazie all'uso efficiente di vapore e panno per la pulizia su tutta la superficie dell'ugello.
Il kit per pavimenti Comfort può essere fissato facilmente
  • Grazie alla pratica presa a spina, l'ugello a pavimento può essere fissato facilmente e rapidamente ai tubi del pulitore a vapore.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 247 x 50 x 568
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Pavimenti e piastrelle