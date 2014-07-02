Pistola Sevopress con Softgrip
Pistola grilletto ad alta pressione facile da premere con impugnatura morbida. Per tubi ad alta pressione DN 6 e DN 8 con diametro di rotazione di 11 mm.
Pistola grilletto ad alta pressione facile da premere con impugnatura morbida. Per tubi ad alta pressione DN 6 e DN 8 con diametro di rotazione di 11 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8