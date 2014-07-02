Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola grilletto ad alta pressione facile da premere con impugnatura morbida. Per tubi ad alta pressione DN 6 e DN 8 con diametro di rotazione di 11 mm.

Pistola grilletto ad alta pressione facile da premere con impugnatura morbida. Per tubi ad alta pressione DN 6 e DN 8 con diametro di rotazione di 11 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Attacco filettato M22 x 1,5
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8