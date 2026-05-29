Отпариватель
Отпариватель представляет собой насадку, подходящую к любым пароочистителям Kärcher. Он эффективно разглаживает складки на одежде за счет ее обработки паром, а также прекрасно подходит для освежения текстиля.
Никаких замятых складок на одежде: отпариватель позволяет очень быстро разгладить ее. С его помощью можно также легко и быстро освежить одежду, шторы и многие другие текстильные изделия, удалив неприятные запахи. Насадка-отпариватель превращает любой пароочиститель Kärcher в парогенератор для обработки тканей особенно сухим и горячим паром, глубоко проникающим в их структуру. Конденсат, образующийся в процессе отпаривания, собирается в отдельный бачок, содержимое которого можно легко вылить в раковину или же в бачок самого пароочистителя.
Особенности и преимущества
Быстрое и простое разглаживание складокСухой горячий пар быстро, легко и надежно удаляет складки. Металлическая пластина обеспечивает дополнительное воздействие тепла и прижима, необходимое для эффективного разглаживания толстых тканей и устранения стойких складок.
Освежение одежды между стиркамиПар нейтрализует запахи, благодаря чему отпариватель прекрасно подходит для освежения одежды между стирками. Идеальное решение для освежения одежды или других текстильных изделий, долгое время хранившихся в шкафу.
Не требуется гладильная доскаОдежду можно отпаривать непосредственно на вешалках.
Простая и безопасная обработка всех видов текстиля
- Отпариватель подходит для обработки любой одежды, допускающей глажку, и любых распространенных видов домашнего текстиля.
- Интенсивность воздействия пара и тепла на текстильный материал регулируется путем изменения расстояния между ним и насадкой. Благодаря этому могут обрабатываться и чувствительные материалы.
Равномерный выпуск пара по всей площади
- Отверстия для выпуска пара распределены по всей металлической пластине, что гарантирует равномерное отпаривание с превосходным результатом.
Небольшой вес
- Очень малый вес отпаривателя (лишь 220 г) исключает переутомление даже при продолжительном использовании.
Большой запас воды для продолжительной непрерывной работы
- В зависимости от используемого пароочистителя Kärcher запас воды может достигать 1,5 л.
- Бачок, встроенный в насадку-отпариватель, вмещает примерно 100 мл конденсата. Этого достаточно для обработки примерно 5 – 6 предметов одежды. Бачок можно опорожнить в любое время.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,234
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,312
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|136 x 103 x 92
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Области применения
- Любая одежда, допускающая глажку
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки