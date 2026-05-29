Пенная насадка с баллоном Advanced
Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства на 1 л. Благодаря компактной конструкции прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 x 1,5, функциями регулирования угла распыления и плавного дозирования чистящего средства .
Короткая и удобная пенная насадка с регулировкой угла распыления и 1 литровым бачком для чистящего средства. Идеальна для бесконтактной мойки автомобиля благодаря своей компактности и дизайну. Имеет резьбовое соединение (M 22 x 1.5), а также дополнительно регулировку дозирования чистящего средства на сопле. Оптимально для аппаратов без функции Servo Control.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|42
|Макс. давление (бар)
|300
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,783