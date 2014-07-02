Плоский фильтр только для замены
Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M
Бумажный плоский складчатый фильтр (категория пыли M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M и NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco М.
Особенности и преимущества
Из целлюлозного волокна
- Высокая экономичность.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Класс пыли
|L / M
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,215
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,215
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 57 x 240
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Для сбора сухой пыли и крупного мусора (зеленая цветовая кодировка)
- Сертифицирован для пыли классов M и L