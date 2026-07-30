Cabezal de inyección M63E
Características y ventajas
Alta flexibilidad
Estructura en acero inoxidable (1.4301)
- Ideal para agua que contiene detergente Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión de alta presión
|G3/8″
|Accionamiento
|Eléctrica
|Número de boquillas (Unidad(es))
|1 / 4
|Rendimiento específico (l/h)
|3000
|Número de revoluciones (rpm)
|19
|Longitud de montaje (mm)
|915
|Tensión (V)
|24
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Presión (bar)
|máx. 140
|Temperatura (°C)
|máx. 90
|Peso (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1256