Cabezal de inyección M63E

Características y ventajas
Alta flexibilidad
Estructura en acero inoxidable (1.4301)
  • Ideal para agua que contiene detergente Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión de alta presión G3/8″
Accionamiento Eléctrica
Número de boquillas (Unidad(es)) 1 / 4
Rendimiento específico (l/h) 3000
Número de revoluciones (rpm) 19
Longitud de montaje (mm) 915
Tensión (V) 24
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Presión (bar) máx. 140
Temperatura (°C) máx. 90
Peso (kg) 4,9
Peso con embalaje incluido. (kg) 7,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1256
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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