En vez de tener que barrer o aspirar de forma minuciosa después, el polvo de taladrar se elimina justo allí donde se produce, es decir, directamente en el agujero perforado. En este caso, no es importante si se utiliza la taladradora en la pared, en el techo o en superficies compuestas por baldosas, papel pintado, enlucido, piedra, hormigón o madera. Gracias al sistema de dos cámaras pendiente de patente y a la junta de caucho esponjoso, el accesorio para los aspiradores multiuso WD 2-6 Home & Garden de Kärcher se adapta a todas las superficies habituales. Así no necesitas la ayuda de una segunda persona, sino que tú solo puedes taladrar sin esfuerzo mientras el polvo de taladrar se aspira de forma limpia. Nuestro recogedor para el polvo de taladro es adecuado para todas las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.