Herramienta para recoger el polvo de tal
El nuevo accesorio para nuestro aspirador multiuso WD 2-6 permite taladrar de forma segura y sin polvo en todas las superficies de techos y paredes convencionales.
En vez de tener que barrer o aspirar de forma minuciosa después, el polvo de taladrar se elimina justo allí donde se produce, es decir, directamente en el agujero perforado. En este caso, no es importante si se utiliza la taladradora en la pared, en el techo o en superficies compuestas por baldosas, papel pintado, enlucido, piedra, hormigón o madera. Gracias al sistema de dos cámaras pendiente de patente y a la junta de caucho esponjoso, el accesorio para los aspiradores multiuso WD 2-6 Home & Garden de Kärcher se adapta a todas las superficies habituales. Así no necesitas la ayuda de una segunda persona, sino que tú solo puedes taladrar sin esfuerzo mientras el polvo de taladrar se aspira de forma limpia. Nuestro recogedor para el polvo de taladro es adecuado para todas las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.
Características y ventajas
Para taladrar sin dejar polvo ni restos
El recogedor para el polvo de taladro se adapta de forma eficaz a todas las superficies convencionales de paredes y techos.
Posibilidad de taladrar por encima de la cabeza sin problemas
Posibilidad de taladrar y aspirar sin ayuda de una segunda persona sin problemas
Manejo sencillo: conectar la manguera de aspiración, encender el aspirador, colocar el accesorio en el lugar deseado y taladrar
Puede cambiarse la posición del recogedor para el polvo de taladro pulsando el interruptor amarillo sin necesidad de desconectar el aspirador
Apta para todos los aspiradores multiusos de Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|207 x 106 x 117
Campos de aplicación
- Baldosas
- Papeles pintados
- Enlucido
- Madera
- Piedra
- Hormigón