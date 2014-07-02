Tobera de suelos seco-húmedo
Boquilla conmutable para la aspiración de suciedad seca y húmeda para recoger perfectamente la suciedad. Adaptación sencilla a la suciedad seca o húmeda mediante el interruptor de pedal.
Independientemente de si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, la boquilla conmutable para aspiración de suciedad seca y húmeda garantiza una recogida perfecta de la suciedad y convence por su deslizamiento óptimo gracias a los rodillos laterales. Además, se adapta de forma rápida y sencilla a la suciedad tanto seca como húmeda mediante el interruptor de pedal. Incluye un práctico soporte de reposo para colocar temporalmente, de forma rápida y cómoda, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos durante las pausas del trabajo.
Características y ventajas
Recogida óptima de la suciedad tanto en aspiración de suciedad húmeda como seca gracias a los dos cepillos integrados y a los labios de goma
Adaptación cómoda a cada tipo de suciedad gracias al práctico interruptor de pedal
Esfuerzo mínimo durante la aspiración gracias al excelente deslizamiento que proporcionan los rodillos laterales
Incluye un soporte de reposo para colocar la boquilla para suelos en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 70 x 124
Campos de aplicación
- Terraza
- Entrada
- Cuartos de bricolaje
- Sótanos
- Parking
- Taller
- Renovación
- Aspiración eficaz de líquidos