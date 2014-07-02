Independientemente de si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, la boquilla conmutable para aspiración de suciedad seca y húmeda garantiza una recogida perfecta de la suciedad y convence por su deslizamiento óptimo gracias a los rodillos laterales. Además, se adapta de forma rápida y sencilla a la suciedad tanto seca como húmeda mediante el interruptor de pedal. Incluye un práctico soporte de reposo para colocar temporalmente, de forma rápida y cómoda, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos durante las pausas del trabajo.