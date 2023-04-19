Čišćenje finih kamenih pločica
Fine keramičke pločice su atraktivan i veoma popularan podni oblog koji se ističe svojom čvrstoćom i protivkliznim svojstvima, kao i veoma niskom apsorpcijom vlage. Kao moderan i siguran materijal za dizajn, danas je nemoguće zamisliti podne obloge bez finih keramičkih pločica.
Čvrst i protivklizni podni oblog
Fine keramičke pločice su atraktivan i veoma popularan podni oblog koji se ističe svojom čvrstoćom i protivkliznim svojstvima, kao i veoma niskom stopom apsorpcije vlage. Ovaj tip podnog obloga dostupan je u mnogim varijantama i bojama, što je omogućilo njegovu uspešnu primenu u različitim tipovima objekata – uključujući radionice, komercijalne kuhinje, benzinske stanice, hodnike, hotelske lobije i na železničkim peronima. Kao moderan i siguran medijum za dizajn, danas je nemoguće zamisliti podne obloge bez finih keramičkih pločica.
Fine keramičke pločice izrađene su od tretiranog, homogenog glinenog materijala. Sušena prskanjem masa se presuje pod visokim pritiskom, peče na temperaturi preko 1200 °C i u procesu se intenzivno sinteriše. To proizvodi posebno tvrdi podni oblog sa veoma čvrstim svojstvima i veoma niskom apsorpcijom vode (manje od 0,5% po težini), što znači da se može koristiti i na otvorenom – voda se ne može nakupljati u pločici, te je ljuštenje veoma retko, čak i na mrazu. Postoje različite vrste finih keramičkih pločica: Pločice sa površinskom obradom (četkane, grubo polirane i polirane) i neobrađene pločice sa teksturiranom ili prirodnom površinom.
Pošto sve ove fine keramičke pločice imaju mikroporoznu površinu, mogu ih prodrijeti i veoma sitne čestice prljavštine. Ova penetracija može biti pojačana korišćenjem sredstava za čišćenje koja sadrže surfaktante. Surfaktanti smanjuju površinski napon vode, čime se olakšava prodiranje kontaminanata i čestica prljavštine oslobođenih u vodi u fine pore. Ponovno zaprljavanje takođe podstiču ostaci surfaktanata na površini.
Ovo dovodi do posivjenja, što predstavlja veliki izazov za čišćenje podova. Zahtevi za čistoćom, očuvanjem vrednosti i protivkliznom zaštitom mogu se ispuniti samo korišćenjem odgovarajućih sredstava za čišćenje i mikrofiber tekstila za čišćenje koji uklanjaju prljavštinu sa površinske teksture.
Čišćenje sa usisavačima za pranje podova
Upotreba usisavača za pranje podova preporučuje se za čišćenje podova radionica. Sredstvo za čišćenje se dozira u vodu iz rezervoara za svežu vodu ili se voda i sredstvo za čišćenje prethodno pomešaju. Smeša, poznata kao voda za pranje, transportuje se do glave za ribanje i dovodi se na pod putem četkica. Kada se kombinuje sa pritiskom od četkica, ovo uklanja prljavštinu. Guma za brisanje koja sledi upija prljavu vodu ponovo i dovodi je u rezervoar za otpadnu vodu.
Odgovarajući model: prednosti mašina za ribanje sa valjkastim četkama
Kada je u pitanju mašinsko čišćenje, glava za ribanje sa valjkastim četkama i mikrofiber valjkom pokazala se posebno efikasnom jer valjci idu ruku pod ruku sa prethodnim čišćenjem metlom i samoočisćujući su. Međutim, čišćenje je takođe moguće izvesti i uz pomoć disk tehnologije.
Sve se svodi na brzinu
Kada je u pitanju postizanje najboljih mogućih rezultata čišćenja finih keramičkih pločica, brzina okretanja mikrofiber valjka je ključna (400–1100 o/min u zavisnosti od tipa usisavača za pranje podova). To je zato što visoka brzina znači da se prljavština izbacuje, a ne ostaje na mikrofiber valjcima. Kao rezultat toga, oni su samoočisćujući i održavaju konstantan nivo efikasnosti čišćenja. Pored toga, nije potrebno preduzimati dugotrajan proces čišćenja mikrofiber valjaka nakon završetka čišćenja. Umjesto toga, dovoljno ih je samo isprati pod vodom. Ostavite mikrofiber valjke da se osuše odvojeno od mašine kako biste sprečili stvaranje neprijatnog mirisa.
Održavanje čistoće finih keramičkih pločica
Održavanje čistoće mašinom za ribanje sa valjkastim četkama
Za mehaničko održavanje čistoće, sredstvo za čišćenje finih keramičkih pločica bez surfaktanata (0,5–3%) se ravnomerno nanosi pomoću usisavača za pranje podova sa valjkastim četkama i mikrofiber valjcima, utrljava se u pločice, a otpuštena prljavština se ponovo usisava u toku istog procesa (metoda u jednom koraku). Nije potrebno ispirati valjke čistom vodom. Ovaj postupak čišćenja takođe temeljno čisti fugne. Prilikom održavanja čistoće manjih površina i čišćenja teško dostupnih mesta, preporučuje se upotreba posebno malih i kompaktnih usisavača za pranje podova. Prilikom izbora sredstva za čišćenje finih keramičkih pločica, ne treba gledati samo na odličnu moć čišćenja, već i na to da li je sredstvo za čišćenje bez surfaktanata. Ovo će pomoći da se otpusti prljavština i spreči ponovno zaprljavanje.
Održavanje čistoće sa mašinom za brisanje velikih površina za male površine i prostore sa velikim brojem predmeta i nameštaja
Ako čistite male površine i prostore sa velikim brojem predmeta i nameštaja, ili veoma nepravilnih oblika, može biti efikasnije koristiti mašinu za brisanje velikih površina sa mikrofiber krpama nego usisavač za pranje podova.
Priprema: Uklonite labave kontaminante (koristeći usisivač ili mikrofiber krpe).
Uklonite uporne mrlje korišćenjem jednokoraknog ili dvokoraknog vlažnog brisanja sa mikrofiber krpama.
Jednokorakno: Obrišite podnu oblogu u jednom koraku. Otpušteni kontaminanti se sakupljaju, a uporne mrlje mogu ostati na podnoj oblozi.
- Dvoetapno: Prvo obrišite površinu sa velikom količinom vode za čišćenje kako biste omekšali prljavštinu. Sledeći korak je sakupljanje otpuštene prljavštine korišćenjem dobro ocedjene mikrofiber krpe.
Vrste prljavštine i odgovarajuća sredstva za čišćenje:
Prljavština na ulici:
Za uklanjanje prljavštine sa ulice biće dovoljno neutralno sredstvo za čišćenje.
Masna i uljasta prljavština:
Veoma masna i uljasta prljavština može se ukloniti korišćenjem alkalnog sredstva za čišćenje.
Mineralna prljavština:
Mineralna prljavština, kao što je kamenac, zahtevaće korišćenje kiselog sredstva za čišćenje. Fugne treba isprati vodom pre upotrebe sredstva za čišćenje.
Dvoetapni metod dubinskog čišćenja
U slučaju podnih obloga od finog kamena na kojima se tokom godina formirao odgovarajuće veliki sloj prljavštine, nema druge opcije osim upotrebe mašinskog dubinskog čišćenja pomoću mašine za ribanje sa valjkastim četkama u dvoetapnom postupku. U zavisnosti od vrste i nivoa prljavštine, koristite dobro vlažeće, jako alkalno ili kiselo sredstvo za dubinsko čišćenje.
Preporučuje se sledeći postupak:
- Ako koristite kiselo sredstvo za čišćenje, na fugne treba prvo naneti vodu da se natopite.
- Nanesite sredstvo za čišćenje (5–20%, u zavisnosti od količine i vrste prljavštine) na delove.
- Tokom kontakta, ribajte površinu pomoću mašine za ribanje sa valjkastim četkama u blago preklapajućim potezima i ne dozvolite da se voda za čišćenje osuši, tj. dodajte je po potrebi.
- Usisati prljavu vodu.
- Onda isperite podnu oblogu sa puno čiste vode u jednom koraku.
Alternativa: Izvođenje dubinskog čišćenja korišćenjem jednodiferentne mašine sa mikrofiber krpama ili krpom od melaminske smole
Mašina sa jednim diskom koja radi na maloj brzini rotacije (na primer, 180 obrtaja u minuti) prenosi visoki obrtni moment na površinu i stoga je idealna za zadatak čišćenja. Mašina bi takođe trebalo da bude opremljena rezervoarom za sredstvo za čišćenje i nosačem krpe sa mikrofiber krpama/krpama od melaminske smole.
Nanesite odgovarajuće sredstvo za čišćenje (u zavisnosti od vrste prljavštine) na delove u potezima. Tokom vremena kontakta (približno pet minuta), ribajte podnu oblogu više puta u visoko preklapajućim, kružnim potezima kako biste postigli ujednačen rezultat čišćenja.
Prilikom nanošenja vode i sredstva za čišćenje i rada na površinama koje se čiste, vodite računa da se sredstvo za čišćenje ne osuši. Stoga, po potrebi, dodajte sredstvo za čišćenje iz rezervoara.
Sledeći korak je usisavanje prljave vode pomoću snažnog usisivača za vlažno i suvo čišćenje. Na kraju, isperite očišćeno područje sa puno čiste vode i ponovo usisajte pomoću usisivača za vlažno i suvo čišćenje.
Savet:
Prljave mikrofiber krpe moraju se oprati u veš mašini pre ponovne upotrebe.
Dodatna informacija: Krpe od melaminske smole
Za mašine sa diskom za ribanje preporučuje se i upotreba krpa od melaminske smole. Njihov odličan mehanizam znači da u većini slučajeva nije potrebno ni koristiti sredstva za čišćenje.
Ukratko: Pravilno čišćenje sprečava pojavu sive boje.
Ako se fine keramičke pločice – koje su teško čistiti zbog svoje mikroporozne strukture – redovno čiste metodom koja je opisana, nema razloga za brigu oko pojave sive boje u dužem vremenskom periodu. Ovde dolazi do izražaja originalnost pločica. Pored toga, ovo takođe naglašava protivklizna svojstva.