Čišćenje finih kamenih pločica

Čvrst i protivklizni podni oblog

Fine keramičke pločice su atraktivan i veoma popularan podni oblog koji se ističe svojom čvrstoćom i protivkliznim svojstvima, kao i veoma niskom stopom apsorpcije vlage. Ovaj tip podnog obloga dostupan je u mnogim varijantama i bojama, što je omogućilo njegovu uspešnu primenu u različitim tipovima objekata – uključujući radionice, komercijalne kuhinje, benzinske stanice, hodnike, hotelske lobije i na železničkim peronima. Kao moderan i siguran medijum za dizajn, danas je nemoguće zamisliti podne obloge bez finih keramičkih pločica.

Fine keramičke pločice izrađene su od tretiranog, homogenog glinenog materijala. Sušena prskanjem masa se presuje pod visokim pritiskom, peče na temperaturi preko 1200 °C i u procesu se intenzivno sinteriše. To proizvodi posebno tvrdi podni oblog sa veoma čvrstim svojstvima i veoma niskom apsorpcijom vode (manje od 0,5% po težini), što znači da se može koristiti i na otvorenom – voda se ne može nakupljati u pločici, te je ljuštenje veoma retko, čak i na mrazu. Postoje različite vrste finih keramičkih pločica: Pločice sa površinskom obradom (četkane, grubo polirane i polirane) i neobrađene pločice sa teksturiranom ili prirodnom površinom.