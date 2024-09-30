Čišćenje servisne stanice

U servisnim stanicama se mora obaviti širok spektar zadataka čišćenja. Međutim, ako investirate u ispravnu tehnologiju čišćenja, možete efikasno završiti potreban posao i uvek održavati svoju lokaciju čistom.

Cleaning service stations

Od operatera benzinskih stanica se zahteva da deluju na mnogim frontovima

Benzinske stanice više nisu samo mesta gde kupujete gorivo. Postali su sastajališta, „vitez u blistavim oklopima“ kada kod kuće nema ni putera ni mleka.

Da bi se obezbedilo da se kupci osećaju prijatno, kada je reč o čišćenju, operateri moraju da deluju na više frontova: u radnjama, u spoljašnjim prostorima, u ugostiteljskim prostorijama, toaletima i halama za pranje – potrebno je obezbediti da svi prostori budu čisti i da pridržavati se relevantnih sigurnosnih propisa. Čišćenje servisnih stanica stoga uključuje veoma širok spektar zadataka. Međutim, ako kupite pravu mašinu i investirate u ispravnu tehnologiju čišćenja, možete očistiti svoju servisnu stanicu efikasno i temeljno. Ovo je investicija koja štedi mnogo radnog vremena i brzo se pokazuje isplativom. Uprkos tome, dubinsko čišćenje je i dalje potrebno u redovnim intervalima. Ali ako stalno održavate svoje objekte čistim, imaćete znatno manje posla.

Poslovi čišćenja na servisnim stanicama

Forecourt cleaning
Wash systems
Cleaning wash halls
Self-service wash system
Car park cleaning
Floor cleaning in sanitary areas with a scrubber drier
Cleaning shop floors
Office cleaning

Igrajte na sigurno: pridržavajte se pravila i propisa

Na benzinskim stanicama postoje zone opasnosti za ljude i okolinu od, na primer, tečnih ili gasovitih opasnih materija ili goriva. Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu, kao i zaštita životne sredine, od izuzetnog je značaja prilikom obavljanja poslova na objektima benzinskih stanica. Stoga, kada koristite opremu i sredstva za čišćenje, moraju se poštovati pravila i odredbe profesionalnih udruženja i odgovarajućih naftnih kompanija.

Odgovarajući proizvodi za Vašu oblast primene

Da bi ukupan utisak o čistoći bio na visokom nivou, od presudne je važnosti da spoljne površine budu bez prljavštine. Zbog intenzivne upotrebe i stalnog uticaja vremenskih uslova, na ovim površinama se brzo mogu nakupiti različite vrste nečistoća. Uz pomoć moćnih mašina za čišćenje, to se može držati pod kontrolom tokom cele godine.

Površine u sanitarnim prostorijama brzo skupljaju prljavštinu i zato zahtevaju temeljno čišćenje. Time se sprečava opasnost od klizanja, uklanjaju se uporne nečistoće i obezbeđuju higijenski uslovi. Specijalne mašine za čišćenje ispunjavaju ove zahteve.

Moderne benzinske stanice postale su uslužni centri u kojima se mnogi kupci samostalno služe u prodajnom prostoru. Pošto je taj prostor važan izvor prihoda i ujedno predstavlja izlog benzinske stanice, standardi održavanja i higijene moraju biti posebno visoki. Posebno je važno da radne površine u zoni pulta budu higijenski čiste. Zbog veoma česte upotrebe, ovaj prostor treba redovno čistiti.

Boksovi za pranje moraju da obezbede besprekorne rezultate kada je reč o pranju vozila. Kupci očekuju visok kvalitet čišćenja koji ispunjava njihove standarde. Da bi se to postiglo, potrebna je snažna i profesionalna oprema za čišćenje.

Masnoće, ulja i uporne nečistoće mogu se brzo nakupiti na platoima benzinskih stanica. Rizik po bezbednost je znatno povećan zbog klizavih površina i činjenice da se tu skladište opasne materije. Korišćenjem odgovarajuće opreme za čišćenje, operateri ne samo da mogu unaprediti bezbednost, već i obezbediti čiste uslove na platou benzinske stanice.

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