Sistemi za pranje i Perionice

Profitabilan sporedni posao za radionice, servise i auto kuće

Mnogi vlasnici automobila su veoma ponosni na stanje vozila. Oni osiguravaju da je njihovo vozilo čisto i dobro održavano ne samo zbog vizuelnog izgleda, bezbednosni razlozi i očuvanje vrednosti vozila takođe igraju važnu ulogu. Stoga redovno posećuju mesta gde mogu da operu i obavljaju radove na održavanju svog vozila. Shodno tome, portalne autopraonice i samouslužni sistemi za pranje mogu predstavljati profitabilan sporedni posao za auto radionice, servisne stanice i auto kuće. Centri za pranje takođe imaju koristi od ugradnje isplativih i ekološki prihvatljivih sistema. Važno je da veličina i oprema sistema za pranje budu optimalno prilagođeni ciljnoj grupi i broju vozila koja se peru na dnevnom nivou kako bi bili profitabilni. Ako su vlasnici vozila impresionirani rezultatima pranja, operateri mogu da se raduju povratnim kupcima.