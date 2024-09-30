Sistemi za pranje i Perionice

Održavanje vozila čistim – bilo da su automobili ili komercijalna vozila – ne samo da ostavljaju pozitivan utisak, već takođe igraju važnu ulogu u bezbednosti i očuvanju vrednosti. Portalni i samouslužni sistemi za pranje su isplativa rešenja za čišćenje po ugovoru za salone automobila, autoperionice, radionice i servisne stanice. Portalne autopraonice za komercijalna vozila i mobilne perionice vozila sa jednom četkom osiguravaju da špedicije i autobuske kompanije imaju sjajan vozni park.

Car wash

Profitabilan sporedni posao za radionice, servise i auto kuće

Mnogi vlasnici automobila su veoma ponosni na stanje vozila. Oni osiguravaju da je njihovo vozilo čisto i dobro održavano ne samo zbog vizuelnog izgleda, bezbednosni razlozi i očuvanje vrednosti vozila takođe igraju važnu ulogu. Stoga redovno posećuju mesta gde mogu da operu i obavljaju radove na održavanju svog vozila. Shodno tome, portalne autopraonice i samouslužni sistemi za pranje mogu predstavljati profitabilan sporedni posao za auto radionice, servisne stanice i auto kuće. Centri za pranje takođe imaju koristi od ugradnje isplativih i ekološki prihvatljivih sistema. Važno je da veličina i oprema sistema za pranje budu optimalno prilagođeni ciljnoj grupi i broju vozila koja se peru na dnevnom nivou kako bi bili profitabilni. Ako su vlasnici vozila impresionirani rezultatima pranja, operateri mogu da se raduju povratnim kupcima.  

Isplativo čišćenje za špedicije i autobuske kompanije

Već dugi niz godina autobusi i kamioni postaju sve važniji u prevozu ljudi i robe. Čistoća takođe igra ključnu ulogu u održavanju lanaca snabdevanja i neometanom radu procesa.

Efikasni procesi pranja štede vreme i novac

Da bi se uštedeli troškovi rada i vreme, zahtevi za kvalitetom i brzinom pranja su posebno visoki za čišćenje komercijalnih vozila: To je zato što što je efikasniji proces čišćenja, brže se komercijalna vozila mogu ponovo koristiti za transport. Takođe je važno imati fleksibilan program pranja koji će zadovoljiti zahteve za različite tipove vozila i materijale, kao i za različite vrste prljavštine. Veličina i dizajn komercijalnih vozila, međutim, ne zahtevaju samo posebnu tehnologiju za pranje – hemikalije za pranje takođe moraju biti ispravne kako bi se vozila čistila ekonomično.

Čistoća čuva vrednost voznog parka

Gde se radi o automobilima za iznajmljivanje, kamionima, autobuskim voznim parkovima ili opštinskim voznim parkovima: Ako uvek održavate svoja vozila čistima, imaće duži vek trajanja i lakše ih je održavati, u zavisnosti od nivoa prljavštine. Vozila je moguće održavati u dobrom radnom stanju samo ako su čista, jer tako svako oštećenje postaje lakše vidljivo.

Poslovi čišćenja oko sistema za pranje vozila i prostorija za pranje

Wash systems
Investing in a self-service wash system
Vehicle wash biological waste water treatment
Cleaning commercial vehicles
High-pressure cleaning of wash halls
Car park cleaning

Odgovarajući proizvodi za Vašu oblast primene

Efikasno čišćenje vozila uklanja kako sitne ostatke prljavštine, tako i uporne nečistoće. Za to su potrebni odgovarajuće sredstvo za čišćenje i odgovarajuće mašine za čišćenje. Svako vozilo ima specifične zahteve kada je reč o čišćenju. Prilikom čišćenja, nege i održavanja vozila, moraju se uzeti u obzir razlike u obliku, materijalu i stepenu zaprljanosti.

Da bi se ostavio ukupan utisak čistoće, veoma je važno da spoljne površine budu bez prljavštine. Zbog intenzivne upotrebe i stalnog uticaja vremenskih uslova, na njima se brzo mogu nakupiti različite vrste nečistoća. Uz pomoć snažnih mašina za čišćenje, to se može držati pod kontrolom tokom cele godine.

Boksovi za pranje moraju da obezbede besprekorne rezultate kada je reč o pranju vozila. Kupci očekuju visok kvalitet čišćenja koji ispunjava njihove standarde. Da bi se to postiglo, potrebna je snažna i profesionalna oprema za čišćenje.

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