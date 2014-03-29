Kärcher iSolar. Sistemsko rešenje za čišćenje solarnih modula.

Čisti moduli – sigurni prinosi.

Prvi DLG ispitani sistem za čišćenje fotonaponskih postrojenja! Rafinirana Kärcher rešenja za čišćenje brinu za beskompromisno čiste solarne module – a time za do

20 procenata više prinose u poređenju sa jako zaprljanim modulima.

Mogućnosti primene za iSolar su praktično neograničene. Svuda, gde rade solarna i fotonaponska postrojenja, iSolar osigurava prinos iz sunčeve energije: poljoprivreda, zanatstvo, industrija i privatne zgrade. Posebno na lokacijama, koje su jako izložene nečistoćama. U poljoprivredi pre svega prašina sa susednih njiva kao i izduvni vazduh iz staja prouzrokuju velike probleme. Kärcher iSolar je ekonomična odluka kako za operatere postrojenja tako i za pružaoce usluga čišćenja.

Naša preporuka za čišćenje fotonaponskih postrojenja: Kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 10/20-4 M ili kompresorski čistač na hladnu vodu HD 10/23-4 S u kombinaciji sa Kärcher sistemom za omekšavanje vode i iSolar priborom. Potrebne su disk četka kao i teleskopski štap.