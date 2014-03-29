Kärcher iSolar. Sistemsko rešenje za čišćenje solarnih modula.
Nečistoće od prašine, čađi i polena za do 20% umanjuju učinak fotonaponskih postrojenja i solarno-termičkih modula. Prirodno dejstvo kiše, rose i vetra ni u kom slučaju nije dovoljno, da efikasno očisti module. Za njihovo temeljno čišćenje Kärcher iz tog razloga sada nudi novi pribor za kompresorske čistače: Pomoću iSolar sistema sa rotirajućim četkama koji se pričvršćuje na teleskopski štap, u zavisnosti od izvedbe, ekonomično možete da očistite do 1.500 m² površine modula. Za iSolar je sertifikat izdalo DLG e.V. - (Nemačko poljoprivredno društvo r.u).
Čisti moduli – sigurni prinosi.
Prvi DLG ispitani sistem za čišćenje fotonaponskih postrojenja! Rafinirana Kärcher rešenja za čišćenje brinu za beskompromisno čiste solarne module – a time za do
20 procenata više prinose u poređenju sa jako zaprljanim modulima.
Mogućnosti primene za iSolar su praktično neograničene. Svuda, gde rade solarna i fotonaponska postrojenja, iSolar osigurava prinos iz sunčeve energije: poljoprivreda, zanatstvo, industrija i privatne zgrade. Posebno na lokacijama, koje su jako izložene nečistoćama. U poljoprivredi pre svega prašina sa susednih njiva kao i izduvni vazduh iz staja prouzrokuju velike probleme. Kärcher iSolar je ekonomična odluka kako za operatere postrojenja tako i za pružaoce usluga čišćenja.
Naša preporuka za čišćenje fotonaponskih postrojenja: Kompresorski čistač na vrelu vodu HDS 10/20-4 M ili kompresorski čistač na hladnu vodu HD 10/23-4 S u kombinaciji sa Kärcher sistemom za omekšavanje vode i iSolar priborom. Potrebne su disk četka kao i teleskopski štap.
Blago i temeljno: iSolar 800/400.
Četke iSolar 400 i iSolar 800 se pokreću vodenim mlazom iz kompresorskog čistača, koji se istovremeno brine za odstranjivanje nečistoće. Sam efekat čišćenja se postiže zahvaljujući mehaničkom radu čekinja. Čekinje se sastoje od najlona i garantuju čišćenje bez grebanja površina modula. iSolar 800/400 rade u opsegu niskog pritiska, pri čemu ne postoji nikakva opasnost od oštećenja modula. Za naročitu dugovečnost rotirajuće četke su opremljene robusnim kugličnim ležajevima.
iSolar 400
Disk četka iSolar 400, koju pokreće voda, opremljena je radnom širinom od 400 mm i namenjena je posebno za čišćenje manjih do srednje velikih fotonaponskih postrojenja. Zahvaljujući maloj težini i jednostavnom rukovanju takođe komforno možete da čistite i postrojenja koja su izdignuta na stalke.
- Kompaktan model za početnike za manje površine
- Posebno namenjen za postrojenja koja su izdignuta na stalke
- Disk četke koje pokreće voda sa kugličnim ležajevima
- Priključak M 18 × 1,5; kompatibilan sa poznatim HD/HDS uređajima
- Preliminarna irigacija susednih modula
iSolar 800
Glava četke iSolar 800, koju pokreće voda, sat 800 mm radne širine radi sa dve disk četke koje rotiraju u kontra smeru i primenjuje se za čišćenje fotonaponskih postrojenja
. Četke koje se obrću u kontra smetu kompenzuju sve poprečne sile koje nastaju
, pa time garantuju optimalno rukovanje. A i fleksibilni ugaoni zglob na priključku glave četke olakšava posao. Brine za to da čekinje konstantno ravno naležu i na taj način omogućuje ujednačene rezultate čišćenja. Glava četke podmićuje zahvaljujući posebno visokom učinku po površini - idealno za čišćenje velikih postrojenja, na primer krovova staja.
- Veoma visok učinak u čišćenju i po površini
- Optimalno rukovanje zahvaljujući kompenzaciji poprečnih sila
- Disk četke koje rotiraju u kontra smeru sa kugličnim ležajevima
- Robusni mesingani savitljivi zglob za fleksibilne radne uglove
- Priključak M 18 × 1,5; kompatibilan sa poznatim HD/HDS uređajima
- Preliminarna irigacija susednih modula
iSolar osigurač od pada - za siguran rad na krovu.
- Sertifikovan, normiran sistem za sigurnost
- Pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada
- Robusna metalna kutija za skladištenje i transport
- Uključujući 12 m sajle
- Granična traka za pričvršćivanje
- Pojas za pridržavanje sa zatvaračima koji se brzo zatvaraju
Kamenac i jaka nečistoća: sigurno rastvaranje.
Voda bogata kamencem za sobom može da ostavi fleke kamenca, zbog čega učinkovitost modula može drastično da padne. Pouzdanu zaštitu od fleka od kamenca nude mobilni Kärcher uređaji za omekšavanje vode i sredstvo za čišćenje solara RM 99. U uređaju za omekšavanje vode smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvoreni kamenac i stepen trvdoće smanjuje na 0–1 °dH. Ako čišćenje vodom nije dovoljno, otprilike u slučaju jake ili nečistoće koja sadrži masti, sredstvo za čišćenje solara RM 99 rastvara nečistoću i vezuje rastvoreni kamenac, tako da ne mogu da nastanu fleke od kamenca.
Sredstvo za čišćenje solara RM 99: efikasno i blago
- Sa visokim stepenom efikasnosti i čuvajući materijal rastvara najtvrdokornije nečistoće
- Izbegava sve fleke od kamenca u slučaju
- svih tvrdoća vode
- Lako biološki razgradivo
Mobilno protiv kamenca
Voda bogata kamencem za sobom može da ostavi fleke od kamenca, pouzdanu zaštitu od fleka od kamenca nude mobilni Kärcher uređaji za omekšavanje vode WS 50 i sredstvo za čišćenje solara RM 99. U uređaju za omekšavanje vode smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvoreni kamenac i stepen trvdoće smanjuje na 0–1 °dH. Sušenje posle čišćenja koje za sobom ne ostavlja fleke
- Izvanredna mobilnost i jednostavan transport
- Okvir od pulverizovanih čeličnih cevi sa velikim, pneumatskim točkovima