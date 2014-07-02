iSolar osigurač od pada

Sertifikovani sistem za zaštitu lica za rad na krovu. Sadržaj: pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojasom za pridržavanje, omčom i koferom od čeličnog lima.

Sertifikovani i normirani sistem za bezbednost lica za siguran rad na krovu. Osigurač od pada sadrži pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojas za pridržavanje, omču za fiksiranje uređaja za pridržavanje kao i praktičan kofer od čeličnog lima za čuvanje i transport elemenata.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 8,4
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