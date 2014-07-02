iSolar osigurač od pada
Sertifikovani sistem za zaštitu lica za rad na krovu. Sadržaj: pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojasom za pridržavanje, omčom i koferom od čeličnog lima.
Sertifikovani i normirani sistem za bezbednost lica za siguran rad na krovu. Osigurač od pada sadrži pokretni uređaj za pridržavanje sa trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojas za pridržavanje, omču za fiksiranje uređaja za pridržavanje kao i praktičan kofer od čeličnog lima za čuvanje i transport elemenata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,4
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Kompatibilni uređaji
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Entry Class *EU
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
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