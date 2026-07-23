配備由耐用的黃銅製成的堅固基體，創新的 DUO Advanced 1 罐式泡沫噴槍也適用於使用腐蝕性清潔劑進行高壓清潔。適用於流量為 400 至 600 l/h 的凱馳高壓清洗機，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。更重要的是，噴槍有一個 2 升、符合人體工程學且堅固的清潔劑罐，頸部有額外的把手和一個大尺寸的填充口。此外，DUO Advanced 1 杯泡沫槍的噴射角度可以靈活調節，並且可以分三種精確的清潔劑劑量，完全符合要求。另有可有效防止無意中調整清潔劑劑量。