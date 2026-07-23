杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 罐式泡沫噴槍帶有 2 升清潔劑罐，可直接切換到高壓清潔。適用於流量為 400 至 600 l/h 的 凱馳高壓清洗機。
配備由耐用的黃銅製成的堅固基體，創新的 DUO Advanced 1 罐式泡沫噴槍也適用於使用腐蝕性清潔劑進行高壓清潔。適用於流量為 400 至 600 l/h 的凱馳高壓清洗機，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。更重要的是，噴槍有一個 2 升、符合人體工程學且堅固的清潔劑罐，頸部有額外的把手和一個大尺寸的填充口。此外，DUO Advanced 1 杯泡沫槍的噴射角度可以靈活調節，並且可以分三種精確的清潔劑劑量，完全符合要求。另有可有效防止無意中調整清潔劑劑量。
特點和好處
能夠在清潔劑和高壓清潔之間直接切換無需更換噴槍或配件，節省時間。
符合人體工程學的兩升清潔劑容器可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
帶整合劑量孔的清潔劑計量促進精確的三段清潔劑劑量。 以獲得最佳泡沫品質。 防止潛在的清潔劑使用過量。
具有耐用鎳塗層的主體
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
- 非常精確的泡沫噴射。
- 允許更遠距離的安全工作。
技術規格
技術規格
|水量 (l/h)
|400 - 600
|噴頭尺寸 (mm)
|38
|最大壓力(Bar) (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水箱容量 (l)
|2
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.5
影片
應用範圍
- 汽車製造商中的汽車與機械的清潔、工業與農業
- 建築（清潔建築機械、腳手架、套管、設備）