我們的WR 100除草劑非常適合在較大的區域（如小徑或停車場）除草，特別是與我們的一種熱水高壓清潔劑結合使用時，可以展示出其優勢。高達98°C的最佳水溫可確保有效，非常方便地清除不良雜草。借助100厘米寬的除草劑，水分配均勻，您可以快速工作，從而節省時間，而集成的噴嘴適配器始終可以確保完美匹配的水量，而與所使用的熱水高壓清洗機無關。相關的機箱明顯減輕了您的負擔，從而確保了最大的工作舒適度。