WR 100除草器
舒適、快速地除雜草：WR 100除草器，具有底盤，100cm寬的噴頭桿和整合的噴頭轉接器，可與熱水高壓清洗機配合使用。
我們的WR 100除草劑非常適合在較大的區域（如小徑或停車場）除草，特別是與我們的一種熱水高壓清潔劑結合使用時，可以展示出其優勢。高達98°C的最佳水溫可確保有效，非常方便地清除不良雜草。借助100厘米寬的除草劑，水分配均勻，您可以快速工作，從而節省時間，而集成的噴嘴適配器始終可以確保完美匹配的水量，而與所使用的熱水高壓清洗機無關。相關的機箱明顯減輕了您的負擔，從而確保了最大的工作舒適度。
特點和好處
雜草去除器和熱水高壓清洗機的最佳組合可有效去除雜草
- 整合的噴頭轉接器可為每台凱馳熱水高壓清洗機提供正確的水量。
- 最新的凱馳加熱技術可確保最佳的除雜草水溫度（最高98°C）。
在大面積區域去除雜草
- 100公分寬的噴桿，布水均勻，在區域清洗性能高。
- 整合式底盤可提供最大的工作舒適度。
技術規格
技術規格
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|重量(公斤) (kg)
|1.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|2.8
影片
應用範圍
- 在市區環境中有效，無化學物質且舒適地除草