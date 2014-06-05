複合式加油站

確保複合式加油站清潔乾淨。現代複合式加油站的業務經營已經發生了巨大變化，它從只提供加油的服務已變為提供各種多元服務，包括購物在內，且為24小時經營，並提供簡餐飲料或是提供新鮮的食物，供洗車服務。這些特別的服務需要特別的清洗和護理服務，從而才會有客戶再次光臨的可能。德國凱馳可以為所有這些領域提供合適的解決方案，滿足服務站的各種清洗需求，是您正確的合作伙伴。在以下頁面查看德國凱馳的廣泛的應用產品。