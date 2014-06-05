複合式加油站
確保複合式加油站清潔乾淨。現代複合式加油站的業務經營已經發生了巨大變化，它從只提供加油的服務已變為提供各種多元服務，包括購物在內，且為24小時經營，並提供簡餐飲料或是提供新鮮的食物，供洗車服務。這些特別的服務需要特別的清洗和護理服務，從而才會有客戶再次光臨的可能。德國凱馳可以為所有這些領域提供合適的解決方案，滿足服務站的各種清洗需求，是您正確的合作伙伴。在以下頁面查看德國凱馳的廣泛的應用產品。
更乾淨整潔：更高的營業額
複合式加油站已經成為一種服務中心，在當地商店停止營業的時候，人們可以到這裡獲得服務。這些店是重要的收入來源，需要特別地呵護。德國凱馳豐富的專業技術能夠幫您應對商店中的各種清潔挑戰：無論是清洗高流量區域的地板，衛生地清除麵包店架上食物污垢，或者清洗衛生設施和辦公區域。
快速乾燥
高人流量會導致地面快速變髒，必須對每個角落和縫隙進行徹底清洗。德國凱馳可以為店面、辦公區域和衛生設施的地面提供速乾淨的解決方案，從而防止滑倒的風險。
確保衛生
麵包架或陳列區域必須採用食品行業要求的高標準進行清洗。德國凱馳能夠確保完美的衛生清潔效果。為了確保能夠一直為客戶提供服務，清潔工作必須納入正常工作流程。
容易的真空吸入清洗
因為冷凍區和冷凍庫不能被打斷，德國凱馳提供了強大的解決方案，它可以在冷凍設備開啟的情況下吸除其中的融水和液體。
適用於商店清洗的德國凱馳產品
讓加油站的加油島異常清潔
第一印象非常關鍵。特別是在加油站的加油島，這是客戶在加油時首先接觸的地方。德國凱馳可以讓您的加油站一塵不染。我們強大的設備可以衛生地清洗加油幫浦，保持車道上沒有油脂污垢，並防止路面濕滑，確保設施的乾淨整潔。這意味著客戶將一次又一次地來到您的加油站加油。
無油脂污垢的車道
加油處的油液痕跡和煙塵污垢經常比較危險。德國凱馳推薦使用強力地板刷FR/FRV配件搭配高壓清洗機清除大面積的污垢。
經常性清洗系統
使用電動高壓清洗機，您可以安全且高效地清洗加油幫浦或加油島站、標誌和垃圾桶。
毫不費力地清洗大面積區域
不管是樹葉、路面灰塵還是碎石：德國凱馳提供了創新的清掃解決方案，可用於清掃大面積區域。例如，高效的浮動滾刷原理可減少清掃工作並將揚塵減小到最少。
保持整潔的洗車區
德國凱馳可以讓您能夠乾淨地清洗洗車處並能夠讓設施更保值，因為清洗過程中並未使用對地磚有傷害的氫氟酸。此外，清潔劑的成分也確保了沒有有害化學品混入生活用水中。
適用於加油島清洗的德國凱馳產品
為客戶提供一流的服務：洗車。
在洗車方面，一塵不染的清洗效果是最重要的。對於德國凱馳來說，這不僅意味著要為客戶提供一流的清潔效果，而且要為加油站運營商的您提供一流的銷售結果。德國凱馳為洗車行業設定了標杆，可以滿足客戶的各種需求：從節約空間的單站式真空吸塵器，到專業的龍門式洗車台，我們的廣泛產品無所不有。
高品質並具有節省成本地洗車
在為加油站配備溫和的洗車系統時，您是否希望尋找一種投資成本低且總體運營成本具有競爭力的自動化洗車台？德國凱馳龍門式洗車台提供多種性能等級和顏色類型，可以根據您的加油站的設計和類型進行調整。龍門式洗車台與自助式真空清洗的組合還可以為您的客戶提供全系列的洗車服務，既包含外部清洗，又包括內飾清洗。
內飾清洗可作為額外的選購服務
德國凱馳提供了特別研發的自助式真空吸塵器，可以溫和及強力地清洗所有內飾。因此，它們是理想的額外收入來源。