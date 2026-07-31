Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire

Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.

Grâce à ses propriétés antistatiques, le coude en plastique en DN 35 réduit la charge électrostatique lors de l'aspiration tandis que le curseur à air parasite intégré diminue l'effort de poussée lors du nettoyage des revêtements textiles à poils longs ou très denses. Le coude offre une prise en main optimale du point de vue ergonomique et donc très confortable ; il est équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible, ce qui garantit en règle générale la compatibilité avec les aspirateurs poussières fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Matériau Plastique
Finition Antistatique
Raccord côté accessoire Cône
Raccord au flexible d'aspiration¹⁾ Attache 2.0
Couleur anthracite
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 285 x 90 x 52
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