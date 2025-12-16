Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Tact L
Composants robustes et durables avec une puissance d'aspiration élevée : aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact avec système innovant de décolmatage du filtre Tact et cuve de 30 l pare-choc et roulettes pivotantes en métal.
Pour un nettoyage efficace et rapide des machines, véhicules, ateliers et chantiers : l'aspirateur eau et poussière NT 30/1 Tact de Kärcher est un appareil universel pour les utilisateurs professionnels des secteurs les plus divers. Avec son système automatique de décolmatage du filtre Tact et son filtre plissé plat PES résistant à l'humidité, l'aspirateur multi-usage compact saura vous convaincre pour éliminer sans poussières de grandes quantités de poussières fines sur de longues périodes de travail. Les saletés et les liquides sont collectés de manière fiable dans une solide cuve de 30 litres qui dispose d'un pare-choc et de roulettes pivotantes en métal. La manipulation simple et l'utilisation aisée de l'appareil grâce au nouveau commutateur rotatif central facilitent considérablement le travail. L'appareil est entièrement équipé d'accessoires récemment développés et grandement améliorés qui peuvent être facilement rangés dans le système de rangement intégré du tuyau d'aspiration et des accessoires. Des surfaces caoutchoutées et des points d'arrimage permettent de placer ou même de fixer solidement sur la tête plate de l'appareil les outils et les mallettes.
Fonctionnalités et avantages
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes directionnelles métalliques.Roulettes directionnelles métalliques stables pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d’utilisation illimitée sur les chantiers La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentationPermet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres. Le câble d’alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.
Carter de filtre amovibleGrâce au carter de filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans soulever de poussières. Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.
Sélecteur rotatif central
- Les programmes d’aspiration peuvent être choisis et réglés de manière confortable au moyen du sélecteur rotatif central.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120 / 120
|Fréquence (Hz)
|60 / 60
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|242 / 24.2
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13.5
|Poids emballage inclus (kg)
|17.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: PES
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Videos
Zones d’application
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches