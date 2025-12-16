Pour un nettoyage efficace et rapide des machines, véhicules, ateliers et chantiers : l'aspirateur eau et poussière NT 30/1 Tact de Kärcher est un appareil universel pour les utilisateurs professionnels des secteurs les plus divers. Avec son système automatique de décolmatage du filtre Tact et son filtre plissé plat PES résistant à l'humidité, l'aspirateur multi-usage compact saura vous convaincre pour éliminer sans poussières de grandes quantités de poussières fines sur de longues périodes de travail. Les saletés et les liquides sont collectés de manière fiable dans une solide cuve de 30 litres qui dispose d'un pare-choc et de roulettes pivotantes en métal. La manipulation simple et l'utilisation aisée de l'appareil grâce au nouveau commutateur rotatif central facilitent considérablement le travail. L'appareil est entièrement équipé d'accessoires récemment développés et grandement améliorés qui peuvent être facilement rangés dans le système de rangement intégré du tuyau d'aspiration et des accessoires. Des surfaces caoutchoutées et des points d'arrimage permettent de placer ou même de fixer solidement sur la tête plate de l'appareil les outils et les mallettes.