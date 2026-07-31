Le filtre plissé plat HEPA USA robuste, imputrescible et longue durée Kärcher assure un taux de dépoussiérage de 99,97 % et bénéficie d'une certification de filtre HEPA conforme à la norme américaine. Conçu pour tous les aspirateurs monomoteurs NT Ap et NT Tact Kärcher, il est parfait pour les applications les plus difficiles grâce au matériau en fibres PES de haute qualité et résistant à l'humidité, pourvu en plus d'un revêtement PTFE anti-adhésif. Le filtre plissé plat vient facilement à bout de grandes quantités de poussières fines, par exemple lors du ponçage de béton frais, tout comme des saletés grossières, des liquides ou autres matériaux collants.