Jeu de bonnettes en microfibres pour suceur manuel
Deux bonnettes en microfibres haute qualité pour suceur manuel. Pour une meilleure élimination et absorption de la saleté et de la graisse. Idéal pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans la salle de bain et la cuisine, même sur la cuisinière.
Grâce aux deux bonnettes en microfibres haut de gamme, il devient encore plus facile de décoller et de ramasser la saleté et la graisse avec le suceur à main. Idéal pour les salissures particulièrement importantes et tenaces dans la salle de bains et la cuisine. Même les traces les plus résistantes sur les plaques de cuisson sont éliminées sans effort. Grâce à l'élastique intégré, la fixation sur le suceur à main et le retrait deviennent un jeu d'enfants. Ce dernier garantit aussi un maintien idéal de la bonnette sur le suceur à main pendant le nettoyage.
Fonctionnalités et avantages
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Bonnette à élastique
- Fixation et retrait faciles de la bonnette.
- La bonnette reste en place pendant le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|195 x 95 x 30
Videos
Zones d’application
- Évier
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Plaques de cuisson
- Hottes aspirantes
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Acier inoxydable