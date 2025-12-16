Le SG 4/4 est un nettoyeur vapeur compact et robuste dont les excellentes performances et la désinfection certifiée* sauront vous convaincre. La pression de vapeur de 4 bars permet d'obtenir un effet de nettoyage optimal. Le réglage en continu de la quantité de vapeur et la fonction VapoHydro (réglage progressif de la saturation de vapeur) permettent d'adapter parfaitement l'appareil à la tâche de nettoyage respective. Le système à 2 réservoirs peut être rempli en permanence et permet un temps de chauffage rapide ainsi qu'un fonctionnement ininterrompu. L'affichage de la température permet également d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux. L'appareil peut être utilisé universellement et nettoie complètement sans produits chimiques. L'équipement complet comprend entre autres deux buses pour sol (pour le nettoyage abrasif et hygiénique), un compartiment de rangement d'accessoires intégré, un crochet de câble intégré et un support pour tuyaux pour un rangement peu encombrant. (*selon prEN 16615, sols PVC, appareil : SG 4/4 (buse pour sol à lames, 30 cm/sec., pression de vapeur max., VapoHydro min.) germe testé : Enterococcus hirae ATCC 10541)