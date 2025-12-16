Nettoyeur vapeur SG 4/4
Nettoyeur vapeur compact SG 4/4 avec une pression de vapeur puissante de 4 bars. Avec réglage en continu de la quantité de vapeur et fonction Vapo-Hydro pour des résultats de nettoyage parfaits sans produits chimiques.
Le SG 4/4 est un nettoyeur vapeur compact et robuste dont les excellentes performances et la désinfection certifiée* sauront vous convaincre. La pression de vapeur de 4 bars permet d'obtenir un effet de nettoyage optimal. Le réglage en continu de la quantité de vapeur et la fonction VapoHydro (réglage progressif de la saturation de vapeur) permettent d'adapter parfaitement l'appareil à la tâche de nettoyage respective. Le système à 2 réservoirs peut être rempli en permanence et permet un temps de chauffage rapide ainsi qu'un fonctionnement ininterrompu. L'affichage de la température permet également d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux. L'appareil peut être utilisé universellement et nettoie complètement sans produits chimiques. L'équipement complet comprend entre autres deux buses pour sol (pour le nettoyage abrasif et hygiénique), un compartiment de rangement d'accessoires intégré, un crochet de câble intégré et un support pour tuyaux pour un rangement peu encombrant. (*selon prEN 16615, sols PVC, appareil : SG 4/4 (buse pour sol à lames, 30 cm/sec., pression de vapeur max., VapoHydro min.) germe testé : Enterococcus hirae ATCC 10541)
Fonctionnalités et avantages
Système à deux réservoirsLe réservoir d'eau propre peut être constamment rempli, puisque la chaudière et le réservoir sont séparés. Seule une partie du volume total est chauffée. La vapeur se forme ainsi très rapidement et de manière constante. Grâce à ses 4 litres de volume total, le SG 4/4 s’utilise pendant très longtemps sans devoir être rempli.
Vapo HydroLa fonction Vapo Hydro permet d’adapter progressivement la puissance de la vapeur en fonction de la tâche de nettoyage. Outre la pression de la vapeur, il est également possible de régler la saturation de manière progressive pour passer de la vapeur à l’eau chaude. Le jet d’eau chaude vient instantanément et efficacement à bout des impuretés tenaces.
Logement pour accessoiresLe logement pour accessoires intégré permet de ranger les différents accessoires. Les pièces spéciales sont toujours rangées en toute sécurité et ne se perdent pas. Même les tubes se rangent sur le côté de l’appareil.
Nettoyage hygiénique
- Hygiène impeccable sans utilisation de substances chimiques.
- Le fait de ne pas utiliser de détergents agressifs protège l’utilisateur ainsi que les surfaces traitées.
- Pour le nettoyage, de l'eau seule est nécessaire – pour ménager la santé et le budget.
Spécifications
Données techniques
|Contenance de chaudière (l)
|2.4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 4
|Puissance de chauffe (W)
|2300
|Temps de chauffe (min)
|9
|Température du brûleur (°C)
|max. 145
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Tension (V)
|110 - 127
|Fréquence (Hz)
|60 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|11.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Suceur à main avec brosse: 165 mm
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 505 mm
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2 m
- Suceur pour sol à lamelles: 320 mm
- Suceur pour sol à poils: 310 mm
- Entonnoir
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s)
- Bonnette éponge pour suceur à main
- Bonnette pour suceur pour sol (éponge, 400 x 200 mm)
- Bonnette pour suceur pour sol (éponge, 480 x 270 mm)
Équipement
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Poignée de transport ergonomique
- Powerbuse
- Buse à jet crayon, courte
- Buse à jet crayon, longue
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Fonction VapoHydro
- Réglage en continu de la saturation de la vapeur
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (en continu)
- Verrouillage de sécurité sur la chaudière
- Verrouillage de sécurité sur le pistolet vapeur