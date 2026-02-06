Antischiuma con profumazione fruttata, 125ml, per lavapavimenti FC e SV, 125ml

Antischiuma con profumazione fruttata. Ne basta una goccia nel serbatoio dell'acqua pulita per debellare la schiuma dal serbatoio dell’acqua. Lascia un delicato profumo fruttato.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 125
Confezione da (Pezzo(i)) 6
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 40 x 40 x 140
  • Antischiuma per aspiratori con filtro ad acqua e pulitori a vapore con aspirazione