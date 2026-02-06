Antischiuma con profumazione fruttata, 125ml, per lavapavimenti FC e SV, 125ml
Antischiuma con profumazione fruttata. Ne basta una goccia nel serbatoio dell'acqua pulita per debellare la schiuma dal serbatoio dell’acqua. Lascia un delicato profumo fruttato.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|125
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|40 x 40 x 140
Aree di applicazione
- Antischiuma per aspiratori con filtro ad acqua e pulitori a vapore con aspirazione