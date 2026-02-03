Aspirapolvere con filtro ad acqua DS 6
Aspirapolvere con innovativa tecnologia di filtraggio ad acqua per un aria in uscita fresca e pulita al 99,5%. Un grande vantaggio, non solo per chi soffre di allergie.
L'aspirapolvere DS 6 con filtro ad acqua garantisce non solo pavimenti perfettamente puliti, ma fornisce anche aria più fresca e priva di polvere fino al 99,5%. A differenza dei tradizionali aspirapolvere con sacchetto, l'aspirapolvere DS 6 con filtro ad acqua si affida alla forza naturale dell'acqua che gira ad alta velocità intorno al filtro. Lo sporco aspirato, passando dal vortice d'aria, viene filtrato e intrappolato. Il risultato è un'aria di scarico fresca e straordinariamente pulita.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di filtro multi-stadio, che consiste nell'innovativo filtro d'acqua, un filtro intermedio lavabile e un filtro HEPA 13 (EN1822:1998)Filtra il 99,95 della polvere dall'aria. Risulta un'aria pulita e fresca e un ambiente piacevole. Particolarmente indicato per chi soffre di allergie.
Filtro dell'acqua rimovibileFacile da riempire e pulire.
Pratica posizione di parcheggioParcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro. Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Motore ad alta efficienza energetica
- Potente come un dispositivo da 1.400 watt.
- Basso consumo energetico.
Riavvolgimento automatico del cavo
- Archiviazione rapida e comoda del cavo di alimentazione con la semplice pressione di un pulsante.
Archiviazione accessori sul dispositivo
- Tutti gli accessori possono essere riposti in modo ordinato e accessibile nell'apposito vano accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza assorbita (W)
|650
|Filtro dell'acqua (l)
|2
|Raggio operativo (m)
|10,2
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|7,5
|Peso con imballo (kg)
|10,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.1 m
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Cromato
- Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Antischiuma "FoamStop"
- Filtro di protezione del motore
Dotazione
- Pratica posizione di parcheggio
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Tappeti
- Superfici tessili
- Corridoi
- Aree difficili da raggiungere.
