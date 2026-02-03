L'aspirapolvere DS 6 con filtro ad acqua garantisce non solo pavimenti perfettamente puliti, ma fornisce anche aria più fresca e priva di polvere fino al 99,5%. A differenza dei tradizionali aspirapolvere con sacchetto, l'aspirapolvere DS 6 con filtro ad acqua si affida alla forza naturale dell'acqua che gira ad alta velocità intorno al filtro. Lo sporco aspirato, passando dal vortice d'aria, viene filtrato e intrappolato. Il risultato è un'aria di scarico fresca e straordinariamente pulita.