Aspirapolvere con filtro ad acqua DS 6

Aspirapolvere con innovativa tecnologia di filtraggio ad acqua per un aria in uscita fresca e pulita al 99,5%. Un grande vantaggio, non solo per chi soffre di allergie.

L'aspirapolvere DS 6 con filtro ad acqua garantisce non solo pavimenti perfettamente puliti, ma fornisce anche aria più fresca e priva di polvere fino al 99,5%. A differenza dei tradizionali aspirapolvere con sacchetto, l'aspirapolvere DS 6 con filtro ad acqua si affida alla forza naturale dell'acqua che gira ad alta velocità intorno al filtro. Lo sporco aspirato, passando dal vortice d'aria, viene filtrato e intrappolato. Il risultato è un'aria di scarico fresca e straordinariamente pulita.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di filtro multi-stadio, che consiste nell'innovativo filtro d'acqua, un filtro intermedio lavabile e un filtro HEPA 13 (EN1822:1998)
Filtra il 99,95 della polvere dall'aria. Risulta un'aria pulita e fresca e un ambiente piacevole. Particolarmente indicato per chi soffre di allergie.
Filtro dell'acqua rimovibile
Facile da riempire e pulire.
Pratica posizione di parcheggio
Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro. Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Motore ad alta efficienza energetica
  • Potente come un dispositivo da 1.400 watt.
  • Basso consumo energetico.
Riavvolgimento automatico del cavo
  • Archiviazione rapida e comoda del cavo di alimentazione con la semplice pressione di un pulsante.
Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Tutti gli accessori possono essere riposti in modo ordinato e accessibile nell'apposito vano accessori.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza assorbita (W) 650
Filtro dell'acqua (l) 2
Raggio operativo (m) 10,2
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 7,5
Peso con imballo (kg) 10,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 532 x 289 x 344

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.1 m
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Cromato
  • Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta poltrone
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 13
  • Antischiuma "FoamStop"
  • Filtro di protezione del motore

Dotazione

  • Pratica posizione di parcheggio
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Tappeti
  • Superfici tessili
  • Corridoi
  • Aree difficili da raggiungere.
Accessori
Detergenti
