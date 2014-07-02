Impugnatura - IB 15/80

Impugnatura - IB 15/80

Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 195 x 90 x 70
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo