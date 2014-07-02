L'Ice Blaster IB 15/120 è potente, robusto ed estremamente affidabile. Le soluzioni intelligenti e dettagliate, come il supporto per la cassa, lo svuotamento del ghiaccio, la staffa di fissaggio e i vani di stoccaggio, contribuiscono a dare un'impressione generale positiva, aumentano il comfort di utilizzo e rendono più piacevole la pulizia del ghiaccio secco. Da un punto di vista tecnico, la soluzione sta nei dettagli: per questo abbiamo migliorato in modo significativo il flusso d'aria nella macchina, nel tubo flessibile, nella pistola a grilletto e nell'ugello. Il risultato: prestazioni di pulizia eccezionali. Nonostante le sue dimensioni, la IB 15/120 può essere trasportata facilmente da una sola persona, ad esempio per le scale.