Ice blaster IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 una delle più potenti macchine per la pulizia con ghiaccio secco presenti sul mercato. Robustezza e tecnologia altamente affidabile, garantiscono i migliori risultati.
L'Ice Blaster IB 15/120 è potente, robusto ed estremamente affidabile. Le soluzioni intelligenti e dettagliate, come il supporto per la cassa, lo svuotamento del ghiaccio, la staffa di fissaggio e i vani di stoccaggio, contribuiscono a dare un'impressione generale positiva, aumentano il comfort di utilizzo e rendono più piacevole la pulizia del ghiaccio secco. Da un punto di vista tecnico, la soluzione sta nei dettagli: per questo abbiamo migliorato in modo significativo il flusso d'aria nella macchina, nel tubo flessibile, nella pistola a grilletto e nell'ugello. Il risultato: prestazioni di pulizia eccezionali. Nonostante le sue dimensioni, la IB 15/120 può essere trasportata facilmente da una sola persona, ad esempio per le scale.
Caratteristiche e vantaggi
Vano porta ugelloI vani porta ugelli e accessori rendono molto pratico e comodo l'uso della macchina Il vano porta ugello è laterale
Mobilità eccezionaleLa macchina è bilanciata e comoda da usare Le impugnature poste sulla parte superiore ed inferiore aiutano nel trasporto della macchina sulle scale
Svuotamento automatico del ghiaccio avanzatoE' sufficiente premere un pulsante per svuotare il ghiaccio in eccesso nel serbatoio ed evitare che la macchina si geli. La macchina non si congela.
Serbatoio ghiaccio secco GRP
- Ottimo isolamento del ghiaccio secco
- Non si forma condensa
- Nessun congelamento della macchina.
Circolazione d'aria migliorata nella macchina
- Il ghiaccio secco raggiunge la pistola dalla macchina senza intoppi e in sicurezza
- Ugello prestante
Messa a terra integrata
- Non si prende la scossa
- L'oggetto che si sta pulnedo non prende fuoco
- Comoda da usare
Separatore acqua e olio integrato
- La macchina non congela
Pistola innovativa ed ergonomica
- La pistola ha il proprio vano
- Posizione ideale (ad es. Per sostituire gli ugelli).
Vano porta accessori a bordo macchina: tutto in ordine sempre e a portata di mano.
- Tutto a portata di mano
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza allacciata (kW)
|0,6
|Carenatura/Telaio
|Acciaio inossidabile (1.4301)
|Lunghezza del cavo (m)
|7
|Pressione aria (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Qualità aria
|Secco e senza olio
|Volume flusso d'aria (m³/min)
|2 - 12
|Rumorosità (dB(A))
|125
|Capacità ghiaccio secco (kg)
|40
|Pellet di ghiaccio secco (diametro) (mm)
|3
|Consumo di ghiaccio secco (kg/h)
|30 - 120
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Peso senza accessori (kg)
|91
|Peso (con accessori) (kg)
|101,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Valigia ugelli
- Grasso per il filetto dell'ugello
- Ugello a getto piatto
- Inserto ugelli a getto piatto: 8 mm
- Chiave per sostituzione ugelli: 2 Pezzo(i)
- Bocchetta a getto tondo, XL, lunga
- Tubo per sabbiatura da 7 m, con allacciamento elet
- Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per ari
Dotazione
- Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"
- Controllo elettronico
- Con avvolgicavo messa a terra
- Separatore olio e acqua
Aree di applicazione
- Lavaggio componenti metallurgici
- Lavaggio di pezzi in plastica
- Lavaggio superfici in fonderia
- Lavaggio di sistemi di mescolamento e riempimento
- Pulizia di sistemi di trasporto, trasporto e movimentazione
- Lavaggio forni
- Lavaggio di macchine per tipografia
- Lavaggio di macchinari per la lavorazione del legno
- Lavaggio di generatori, turbine, scambiatori di calore e armadi di comando