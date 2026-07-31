Mini Winkeld¸se, 135∞
Mini ugello angolato per l'uso in piccoli spazi. Dirige il getto di 60 ° lateralmente. Sporge di 57 mm lateralmente, lunghezza: 260 mm. Il set è composto da quattro parti: 1 dado a risvolto 1 x prolunga, 100 mm (5.321-971.0) 1 attacco a gomito, 60 ° (5.321-972.0) 1 punta dell'ugello (5.321-977.0) Supporta tante prolunghe quante necessario. L'attacco a gomito e il pezzo di ugello possono essere ordinati separatamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|265 x 60 x 37