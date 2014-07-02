Ice blaster IB 7/40 Advanced
L'Ice Blaster IB 7/40 Advanced è dotato di una pistola a getto con telecomando integrato e garantisce i migliori risultati anche con la pulizia con ghiaccio secco a basse pressioni d'aria.
Ice Blaster IB 7/40 Advanced caratterizzato da molti dettagli intelligenti, lunga durata e qualità di altissimo livello. Progettato per affrontare un uso continuo e intenso ed è molto ben equipaggiato: è dotato di serie di una bobina integrata per le cinghie di terra, di un sistema di rimozione del ghiaccio residuo che impedisce al dispositivo di congelarsi una volta terminato il lavoro, di un separatore di olio e acqua per operazioni affidabili. Il flusso d'aria è stato ottimizzato in modo tale da garantire ottimi risultati di pulizia, anche quando si lavora con basse pressioni e bassi consumi d'aria (max. 3,5 m³/min), mentre la rumorosità operativa è ridotta al minimo. La pistola a ugello con telecomando per la regolazione dei parametri del getto, il controllo continuo della pressione del getto e del volume di erogazione del ghiaccio tramite un pulsante (disattivabile a piacere) e un display per la lettura di tutti i parametri operativi garantiscono un elevato grado di comodità per l'operatore. Inoltre, è possibile richiamare valori statistici come il tempo di funzionamento, il consumo medio di ghiaccio per ora o il consumo totale di ghiaccio.
Caratteristiche e vantaggi
Schermo chiaroLo schermo mostra valori ed impostazioni che sono selezionabili grazie al pulsante di comando
Svuotamento automatico del ghiaccio avanzatoE' sufficiente premere un pulsante per svuotare il ghiaccio in eccesso nel serbatoio ed evitare che la macchina si geli.
Separatore acqua e olio integratoLa macchina non congela
Messa a terra integrata
- Non si prende la scossa
- L'oggetto che si sta pulnedo non prende fuoco
- Comoda da usare
Circolazione d'aria migliorata nella macchina
- Il ghiaccio secco raggiunge la pistola dalla macchina senza intoppi e in sicurezza
- Ugello prestante
Mobilità eccezionale
- La macchina è bilanciata e comoda da usare
- Le impugnature poste sulla parte superiore ed inferiore aiutano nel trasporto della macchina sulle scale
Serbatoio ghiaccio secco GRP
- Ottimo isolamento del ghiaccio secco
- Non si forma condensa
- Nessun congelamento della macchina.
Pistola innovativa ed ergonomica
- La pistola ha il proprio vano
- Cambio accessori comodo .
Vano porta accessori a bordo macchina: tutto in ordine sempre e a portata di mano.
- Tutto a portata di mano
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza allacciata (kW)
|0,6
|Carenatura/Telaio
|Acciaio inossidabile (1.4301)
|Lunghezza del cavo (m)
|7
|Pressione aria (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Qualità aria
|Secco e senza olio
|Volume flusso d'aria (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Rumorosità (dB(A))
|99
|Capacità ghiaccio secco (kg)
|15
|Pellet di ghiaccio secco (diametro) (mm)
|3
|Consumo di ghiaccio secco (kg/h)
|15 - 50
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Peso senza accessori (kg)
|78
|Peso (con accessori) (kg)
|81,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Grasso per il filetto dell'ugello
- Ugello a getto piatto
- Chiave per sostituzione ugelli: 2 Pezzo(i)
- Tubo per sabbiatura da 7 m
- Pistola (ergonomica e sicura)
- Borsa degli attrezzi
Dotazione
- Regolazione portata ghiaccio secco direttamente su
- Regolazione portata d'aria direttamente sulla pist
- Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"
- Controllo elettronico
- Con avvolgicavo messa a terra
- Separatore olio e acqua
Aree di applicazione
- Lavaggio componenti metallurgici
- Lavaggio di pezzi in plastica
- Lavaggio superfici in fonderia
- Lavaggio impianti di imbottigliamento e mescolamento
- Lavaggio sistemi di trasporto
- Lavaggio forni
- Lavaggio di macchine per tipografia
- Lavaggio di macchinari per la lavorazione del legno
- Lavaggio di generatori, turbine, scambiatori di calore e armadi di comando