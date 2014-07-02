Ice Blaster IB 7/40 Advanced caratterizzato da molti dettagli intelligenti, lunga durata e qualità di altissimo livello. Progettato per affrontare un uso continuo e intenso ed è molto ben equipaggiato: è dotato di serie di una bobina integrata per le cinghie di terra, di un sistema di rimozione del ghiaccio residuo che impedisce al dispositivo di congelarsi una volta terminato il lavoro, di un separatore di olio e acqua per operazioni affidabili. Il flusso d'aria è stato ottimizzato in modo tale da garantire ottimi risultati di pulizia, anche quando si lavora con basse pressioni e bassi consumi d'aria (max. 3,5 m³/min), mentre la rumorosità operativa è ridotta al minimo. La pistola a ugello con telecomando per la regolazione dei parametri del getto, il controllo continuo della pressione del getto e del volume di erogazione del ghiaccio tramite un pulsante (disattivabile a piacere) e un display per la lettura di tutti i parametri operativi garantiscono un elevato grado di comodità per l'operatore. Inoltre, è possibile richiamare valori statistici come il tempo di funzionamento, il consumo medio di ghiaccio per ora o il consumo totale di ghiaccio.