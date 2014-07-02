Rullo spazzola, medio, rosso, 300 mm

Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 300 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per uso normale Setole: polipropilene, spessore 0,2 mm, lunghezza 11,5 mm.

Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 300 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per uso normale Setole: polipropilene, spessore 0,2 mm, lunghezza 11,5 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore rosso
Lunghezza (mm) 300
Grado di durezza medio
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Macchine compatibili
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Prodotti fuori catalogo