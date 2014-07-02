Rullo spazzola, medio, rosso, 300 mm
Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 300 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per uso normale Setole: polipropilene, spessore 0,2 mm, lunghezza 11,5 mm.
Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 300 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per uso normale Setole: polipropilene, spessore 0,2 mm, lunghezza 11,5 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|rosso
|Lunghezza (mm)
|300
|Grado di durezza
|medio
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3