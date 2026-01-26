La lavasciuga a batteria BR 30/4 C Bp Pack è una vera alternativa alla pulizia manuale di superfici dure fino a 200 m² grazie alla sua forma compatta, al suo peso di soli 14 kg e alla batteria agli ioni di litio a lunga durata con un'autonomia di 30 minuti. La pressione di contatto, dieci volte superiore rispetto al lavaggio manuale, e una velocità del rullo di circa 1.500 giri garantiscono risultati di pulizia significativamente migliori. La macchina aspira in entrambe le direzioni. Le labbra di asciugatura possono essere sollevate per il lavaggio di fondo in 2 fasi per prolungare il tempo di contatto della soluzione detergente. La macchina a batteria molto mobile è ideale per la pulizia di pavimenti in piccoli negozi, ristoranti, stazioni di servizio, supermercati, aree sanitarie, cucine o anche in aggiunta alle lavasciuga esistenti più grandi.