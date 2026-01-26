Lavapavimenti professionale BR 30/4 C BP Pack
Lavasciuga BR 30/4 C Bp Pack a batteria, leggera e compatta, pavimenti asciutti e antiscivolo subito dopo la pulizia, pesa solo 14 kg. Dotata di batteria agli ioni di litio e caricabatterie.
La lavasciuga a batteria BR 30/4 C Bp Pack è una vera alternativa alla pulizia manuale di superfici dure fino a 200 m² grazie alla sua forma compatta, al suo peso di soli 14 kg e alla batteria agli ioni di litio a lunga durata con un'autonomia di 30 minuti. La pressione di contatto, dieci volte superiore rispetto al lavaggio manuale, e una velocità del rullo di circa 1.500 giri garantiscono risultati di pulizia significativamente migliori. La macchina aspira in entrambe le direzioni. Le labbra di asciugatura possono essere sollevate per il lavaggio di fondo in 2 fasi per prolungare il tempo di contatto della soluzione detergente. La macchina a batteria molto mobile è ideale per la pulizia di pavimenti in piccoli negozi, ristoranti, stazioni di servizio, supermercati, aree sanitarie, cucine o anche in aggiunta alle lavasciuga esistenti più grandi.
Caratteristiche e vantaggi
Rullo spazzola ad alta velocità
- Pressione di contatto 10 volte superiore al lavaggio manuale con spazzolone.
- Il rullo spazzola si adatta anche alle superfici piastrellate.
- Il rullo agevola il movimento in avanti della macchina.
Asciugatura rapida
- Il labbro in gomma asciuga sia in marcia avanti sia ina marcia indietro.
- Per una pulizia più profonda si può escludere la barra di asiugatura semplicemente azionando l'interruttore a pedale.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|300
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|300
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|4 / 4
|Resa teorica (m²/h)
|200
|Resa pratica (m²/h)
|150
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Voltaggio (V)
|36
|Resa (Ah)
|7,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 35
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|58 / 81
|Potenza di uscita (A)
|6
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|1270
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|100
|Consumo idrico (l/min)
|0,3
|Rumorosità (dB(A))
|max. 72,4
|Potenza assorbita (W)
|550
|Colore
|antracite
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Ruote di trasporto
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
- 2 barre d'aspirazione diritte: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio