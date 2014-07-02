Rullo spazzola, medio, rosso, 450 mm
Rullo spazzola rosso medio. Lunghezza 448mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per la pulizia normale. Setole in polipropilene, spessore 0,4mm, lunghezza 20mm.
Rullo spazzola rosso medio. Lunghezza 448mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per la pulizia normale di superfici delicate. Setole in polipropilene, spessore 0,4mm, lunghezza 20mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|rosso
|Lunghezza (mm)
|450
|Grado di durezza
|medio
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1