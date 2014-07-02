Rullo spazzola, medio, rosso, 450 mm

Rullo spazzola rosso medio. Lunghezza 448mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per la pulizia normale. Setole in polipropilene, spessore 0,4mm, lunghezza 20mm.

Rullo spazzola rosso medio. Lunghezza 448mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per la pulizia normale di superfici delicate. Setole in polipropilene, spessore 0,4mm, lunghezza 20mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore rosso
Lunghezza (mm) 450
Grado di durezza medio
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1