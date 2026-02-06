Lavapavimenti professionale BR 45/22 C Bp Pack

Lavasciuga pavimenti BR 45/22 C Bp Pack a batteria completamente equipaggiata. Con testata a rullo rotante e tecnologia KART per la massima manovrabilità e prestazioni su grandi superfici.

Anche su grandi superfici, nella pratica prevale spesso una certa ristrettezza a causa dei vincoli di altezza. La nostra lavasciuga BR 45/22 C Bp Pack è la scelta ideale per questo tipo di situazioni. Dotata di una testata a rullo con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) ruotabile di 200 gradi in entrambe le direzioni e con un'ampia larghezza di lavoro, è eccezionalmente maneggevole e quindi ideale per superfici molto ingombre. Allo stesso tempo, il posizionamento della spazzola e dei tergipavimento, sempre trasversale alla direzione di marcia, garantisce un aumento delle prestazioni dell'area e un risultato di pulizia uniforme. Le nostre batterie integrate agli ioni di litio ad alta potenza offrono una durata fino a tre volte superiore a quella delle tradizionali batterie al piombo e sono completamente esenti da manutenzione. Utilizzando l'innovativa modalità eco!efficiency è possibile aumentare ulteriormente la durata e ridurre la rumorosità di funzionamento di circa il 40%. Il filtro HEPA opzionale filtra l'aria di scarico dall'acqua sporca, consentendo di lavorare in aree sensibili all'igiene.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale BR 45/22 C Bp Pack: Testata spazzole con tecnologia KART girevole a200° in entrambe le direzioni
Lavasciuga manovrabile anche in ambienti ingombri. Curva senza difficoltà. La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli. Lava e asciuga anche a marcia indietro
Lavapavimenti professionale BR 45/22 C Bp Pack: con batterie agli ioni di litio
Non serve manutenzione, le batterie durano tre volte più a lungo di quelle convenzionali. Ricarica parziale ed intemedia Si ricarica velocemente (carica piena in 3 ore, metà carica in 1 ora)
Lavapavimenti professionale BR 45/22 C Bp Pack: Con modalità eco!efficiency
Riduce il consumo di energia ed aumenta la durata della batteria del 50% Riduce la rumorosità del 40% Il risparmio energetico riduce anche l'emissione di CO₂ e l'impronta al cabonio del prodotto.
Design compatto
  • Uscita muro a 90°
  • Dato che il prodotto non ha sporgenze, risulta più semplice da guidare
Molto leggera
  • E' più leggera del 35% rispetto alle macchine della concorrenza
  • Più facile da trasportare su gradini, soglie e scale
  • Trasportabile anche su veicoli di modeste dimensioni
Impugnatura pieghevole
  • Salvaspazio
  • E' talmente compatta che si può trasportare anche su un utilitaria
Impugnatura regolabile in altezza
  • Regolabile in altezza
Con caricabatteria integrato
  • Ricarica della batteria effettuabile in ogni momento
  • Si ricarca completamente in tre ore, in un'ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente.
  • A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Tecnologia a rullo
  • Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
  • Ottimo sulle superfici strutturate e sulle fughe delle piastrelle
  • Risultati ottimi ed uniformi
Con funzione spazzante
  • Spazza, lava e asciuga in una sola passata
  • Aspira sassolini e trucioli
  • Migliora il funzionamento della barra d'aspirazione
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 450
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 500
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 22 / 22
Resa teorica (m²/h) 1800
Resa pratica (m²/h) 1260
Tipo batteria Li-Ion
Batteria (V/Ah) 25,2 / 42
Durata della batteria (h) max. 2
Tempo di ricarica della batteria (h) max. 5
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 750 - 1050
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²) 100 - 150
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1118
Consumo idrico (l/min) 1
Rumorosità (dB(A)) 66,5
Voltaggio (V) 25,2
Potenza assorbita (W) fino a 550
Colore antracite
Peso totale consentito (kg) 70
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 866 x 530 x 1061

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
  • Caricabatterie e batteria inclusi
  • Ruote di trasporto
  • Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
  • Pressione di contatto variabile
Lavapavimenti professionale BR 45/22 C Bp Pack
Videos
Accessori
Detergenti