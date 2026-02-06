Anche su grandi superfici, nella pratica prevale spesso una certa ristrettezza a causa dei vincoli di altezza. La nostra lavasciuga BR 45/22 C Bp Pack è la scelta ideale per questo tipo di situazioni. Dotata di una testata a rullo con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) ruotabile di 200 gradi in entrambe le direzioni e con un'ampia larghezza di lavoro, è eccezionalmente maneggevole e quindi ideale per superfici molto ingombre. Allo stesso tempo, il posizionamento della spazzola e dei tergipavimento, sempre trasversale alla direzione di marcia, garantisce un aumento delle prestazioni dell'area e un risultato di pulizia uniforme. Le nostre batterie integrate agli ioni di litio ad alta potenza offrono una durata fino a tre volte superiore a quella delle tradizionali batterie al piombo e sono completamente esenti da manutenzione. Utilizzando l'innovativa modalità eco!efficiency è possibile aumentare ulteriormente la durata e ridurre la rumorosità di funzionamento di circa il 40%. Il filtro HEPA opzionale filtra l'aria di scarico dall'acqua sporca, consentendo di lavorare in aree sensibili all'igiene.