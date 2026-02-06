Lavapavimenti professionale BR 45/22 C Bp Pack
Lavasciuga pavimenti BR 45/22 C Bp Pack a batteria completamente equipaggiata. Con testata a rullo rotante e tecnologia KART per la massima manovrabilità e prestazioni su grandi superfici.
Anche su grandi superfici, nella pratica prevale spesso una certa ristrettezza a causa dei vincoli di altezza. La nostra lavasciuga BR 45/22 C Bp Pack è la scelta ideale per questo tipo di situazioni. Dotata di una testata a rullo con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) ruotabile di 200 gradi in entrambe le direzioni e con un'ampia larghezza di lavoro, è eccezionalmente maneggevole e quindi ideale per superfici molto ingombre. Allo stesso tempo, il posizionamento della spazzola e dei tergipavimento, sempre trasversale alla direzione di marcia, garantisce un aumento delle prestazioni dell'area e un risultato di pulizia uniforme. Le nostre batterie integrate agli ioni di litio ad alta potenza offrono una durata fino a tre volte superiore a quella delle tradizionali batterie al piombo e sono completamente esenti da manutenzione. Utilizzando l'innovativa modalità eco!efficiency è possibile aumentare ulteriormente la durata e ridurre la rumorosità di funzionamento di circa il 40%. Il filtro HEPA opzionale filtra l'aria di scarico dall'acqua sporca, consentendo di lavorare in aree sensibili all'igiene.
Caratteristiche e vantaggi
Testata spazzole con tecnologia KART girevole a200° in entrambe le direzioniLavasciuga manovrabile anche in ambienti ingombri. Curva senza difficoltà. La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli. Lava e asciuga anche a marcia indietro
con batterie agli ioni di litioNon serve manutenzione, le batterie durano tre volte più a lungo di quelle convenzionali. Ricarica parziale ed intemedia Si ricarica velocemente (carica piena in 3 ore, metà carica in 1 ora)
Con modalità eco!efficiencyRiduce il consumo di energia ed aumenta la durata della batteria del 50% Riduce la rumorosità del 40% Il risparmio energetico riduce anche l'emissione di CO₂ e l'impronta al cabonio del prodotto.
Design compatto
- Uscita muro a 90°
- Dato che il prodotto non ha sporgenze, risulta più semplice da guidare
Molto leggera
- E' più leggera del 35% rispetto alle macchine della concorrenza
- Più facile da trasportare su gradini, soglie e scale
- Trasportabile anche su veicoli di modeste dimensioni
Impugnatura pieghevole
- Salvaspazio
- E' talmente compatta che si può trasportare anche su un utilitaria
Impugnatura regolabile in altezza
- Regolabile in altezza
Con caricabatteria integrato
- Ricarica della batteria effettuabile in ogni momento
- Si ricarca completamente in tre ore, in un'ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente.
- A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Tecnologia a rullo
- Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
- Ottimo sulle superfici strutturate e sulle fughe delle piastrelle
- Risultati ottimi ed uniformi
Con funzione spazzante
- Spazza, lava e asciuga in una sola passata
- Aspira sassolini e trucioli
- Migliora il funzionamento della barra d'aspirazione
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|450
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|500
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|22 / 22
|Resa teorica (m²/h)
|1800
|Resa pratica (m²/h)
|1260
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Batteria (V/Ah)
|25,2 / 42
|Durata della batteria (h)
|max. 2
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|max. 5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|750 - 1050
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|100 - 150
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1118
|Consumo idrico (l/min)
|1
|Rumorosità (dB(A))
|66,5
|Voltaggio (V)
|25,2
|Potenza assorbita (W)
|fino a 550
|Colore
|antracite
|Peso totale consentito (kg)
|70
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
- Caricabatterie e batteria inclusi
- Ruote di trasporto
- Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- Pressione di contatto variabile