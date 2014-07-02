Rullospazzola principale

Kärcher Rullospazzola standard

Rullospazzola standard

Scopri di più
Kärcher Rullospazzola principale morbido/Naturale

Rullospazzola principale morbido/Naturale

Scopri di più
Kärcher Rullospazzola principale duro

Rullospazzola principale duro

Scopri di più
Kärcher Rullospazzola principale antistatisch

Rullospazzola principale antistatisch

Scopri di più