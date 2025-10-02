Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6,WD 7,SE 4-5)

Специальный комплект щеток для уборки в салоне автомобиля не только. Насадка-щетка с жесткой щетиной обеспечивает тщательную очистку ковриков и обивки сидений, а с мягкой – бережную очистку чувствительных поверхностей (например, щитка приборов и центральной консоли). Подходят для уборки твёрдых поверхностей в гаражах, мастерских. Для сбора пыли, древесины, стружки, мелкого мусора.

Особенности и преимущества
Насадка-щетка с жесткой щетиной для глубокой очистки обивки и ковровых поверхностей
Насадка-щетка с мягкой щетиной для нежной очистки чувствительных поверхностей
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,091
Вес (с упаковкой) (кг) 0,129
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 120 x 70 x 41
Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Автомобильная приборная панель
  • Центральная консоль
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Деликатные поверхности