Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6,WD 7,SE 4-5)
Специальный комплект щеток обеспечивает тщательную внутреннюю чистку автомобильных панелей, ковриков для ног, обитых поверхностей и т.д. Используется для уборки твердых поверхностей в гаражах, мастерских. Для всех хозяйственных пылесосов Home & Garden.
Специальный комплект щеток для уборки в салоне автомобиля не только. Насадка-щетка с жесткой щетиной обеспечивает тщательную очистку ковриков и обивки сидений, а с мягкой – бережную очистку чувствительных поверхностей (например, щитка приборов и центральной консоли). Подходят для уборки твёрдых поверхностей в гаражах, мастерских. Для сбора пыли, древесины, стружки, мелкого мусора.
Особенности и преимущества
Насадка-щетка с жесткой щетиной для глубокой очистки обивки и ковровых поверхностей
Насадка-щетка с мягкой щетиной для нежной очистки чувствительных поверхностей
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,091
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,129
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 70 x 41
Совместимая техника
Области применения
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Автомобильная приборная панель
- Центральная консоль
- Карманы в боковых дверях автомобиля
- Обивка
- Мягкая мебель
- Деликатные поверхности