Комплект плоских щёток 4 шт.
Для легкого и эффективного удаления загрязнений из швов и стыков без применения чистящих средств: практичный комплект из 4 щеток с щетиной черного цвета прекрасно подходит для очистки швов между керамическими плитками.
Комплект щеток для очистки швов значительно облегчает уборку в ванной или на кухне. Специальная форма щетины обеспечивает быстрое и тщательное удаление загрязнений из швов между керамическими плитками – только за счет механического воздействия и обработки паром, без применения каких-либо химических средств.
Особенности и преимущества
Высокое качество материала щетинок
- Удаления стойких загрязнений
- Длительный срок службы благодаря более медленном износа щетины
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,043
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,067
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|46 x 8 x 58
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)