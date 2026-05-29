Набор одноразовых салфеток к насадке для пола EasyFix содержит 15 инновационных одноразовых салфеток, изготовленных из высококачественного впитывающего материала. Когда вам нужно быстро убрать, у вас всегда есть чистая ткань под рукой - для еще более простой и гигиенической чистки на всех твердых поверхностях. Даже углы и края легко очищаются. Благодаря застежке-липучке одноразовую ткань можно быстро и легко прикрепить к насадке для пола EasyFix пароочистителя: просто прижмите насадку для пола EasyFix на сторону ткани, на которой желтые полоски и она готова к использованию. После очистки ткань можно легко утилизировать с бытовым мусором - тем самым избавляя вас от утомительных и трудоемких усилий по стирке грязной ткани.