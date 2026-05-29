Накладка для чистки ковров

Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия. Совместима с насадкой для пола EasyFix.

Накладка на насадку EasyFix - это мечта для чистки ковров. Накладка легко фиксируется на насадке для пола EasyFix, и также легко снимается. С помощью накладки можно легко и удобно освежить текстильные напольные покрытия. Волокна ковровых покрытий восстанавливают свою упругость под действием силы пара.

Особенности и преимущества
Легкая глажка рукавов
  • Удобное освежение ковровых напольных покрытий паром.
Для освежения одежды и ткани (например, шторы, мужские костюмы)
  • Удобство в обращении, отсутствие наклонов.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,107
Вес (с упаковкой) (кг) 0,259
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 357 x 178 x 46
Области применения
  • Ковровое покрытие