Насадка пылеуловитель
Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается непосредственно в устройство.
Отверстия высверливаются быстро, но последующая уборка образующейся при этом пыли требует немалых затрат времени и труда. Новая принадлежность для хозяйственных пылесосов Kӓrcher серии WD обеспечивает сверление потолков и стен из всех обычных материалов без распространения пыли. Она совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.
Особенности и преимущества
Для сбора пыли от сверления
Пылеуловитель надежно работает на всех обычных поверхностях стен и потолков
Сверление потолка непосредственно над головой – легче, чем когда-либо
Теперь нет необходимости звать второго человека для сбора пыли во время работы
Простота в обращении – подключите всасывающий шланг, включите пылесос, поместите аксессуар в нужном положении и можно сверлить
Нажатием желтого переключателя положение пылеуловителя можно легко изменить, не отключая пылесос.
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,185
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,283
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|207 x 106 x 117
Совместимая техника
Области применения
- Керамическая плитка
- Обои
- Штукатурка
- Дерево
- Камень
- Бетон