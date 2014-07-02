Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x M22 x 1,5
Шланг высокого давления подойдет для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 x 1,5.
Шланг высокого давления с резьбовыми разъемами с обеих сторон, M22 х 1,5 с защитой от перегиба, DN 8/155°C/315 бар, длина 10 метров. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Для соединения используется муфта.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|315
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,45