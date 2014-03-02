Juego de montaje borde de goma

Para suelos lisos en interiores. El labio de goma aumenta la potencia de aspiración de la FRV 30 y reduce los residuos de agua al mínimo. De este modo, tras pocos minutos el suelo ya es transitable.

El labio de goma para la FRV 30 se recomienda para su uso sobre suelos lisos en interiores. Aumenta la potencia de aspiración y reduce los residuos de agua al mínimo. De este modo, tras pocos minutos el suelo de interiores ya es transitable.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados