El limpiador de superficies T-Racer T 450 permite la limpieza de grandes superficies exteriores de forma eficaz y sin salpicaduras. En comparación con la lanza pulverizadora, la limpieza es alrededor de un 50 % más rápida. Esto se consigue gracias al brazo rotativo Twin-jet, que permite retirar la suciedad de superficies grandes. La boquilla adicional de alto rendimiento, que puede activarse cómodamente mediante un pedal según las necesidades, permite además una limpieza eficaz de esquinas y bordes. Asimismo, el T 450 dispone de una rejilla protectora especial que permite la limpieza de jardines japoneses y otras superficies de gravilla. Con el ajuste de la distancia entre boquillas al objeto de limpieza se puede adaptar la presión según las necesidades. De ese modo, pueden limpiarse tanto las superficies duras (por ejemplo, piedra u hormigón) como las superficies más delicadas (por ejemplo, madera). El llamado «efecto aerodeslizador» permite que el T-Racer sea especialmente fácil de maniobrar. El limpiador de superficies T-Racer T 450 es apto para las hidrolavadoras de alta presión de Home & Garden de Kärcher de las clases K 4 a K 7.