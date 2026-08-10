RM 48 ASF, 20l
Desengrasar y fosfatar en una sola operación. Genera una protección temporal contra la corrosión y proporciona una buena base de adherencia para la pintura.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|2
|Peso (kg)
|23,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|24,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Eficaz desengrasante y agente para el fosfatado
- Produce capas de fosfato de hierro azules y amarillas
- Protege de forma fiable durante varios días contra la corrosión
- Ofrece una buena base adhesiva de pintura
- Almacenamiento y manejo sencillos
- Valor de pH en concentrado aproximadamente 2
- Líquido claro e incoloro
- Tensioactivos biodegradables según la OCDE
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA
- Sin COV
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Atención
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
Campos de aplicación
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies