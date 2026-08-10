RM 48 ASF, 20l

Desengrasar y fosfatar en una sola operación. Genera una protección temporal contra la corrosión y proporciona una buena base de adherencia para la pintura.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 2
Peso (kg) 23,7
Peso con embalaje incluido. (kg) 24,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 237 x 430
Propiedades
  • Eficaz desengrasante y agente para el fosfatado
  • Produce capas de fosfato de hierro azules y amarillas
  • Protege de forma fiable durante varios días contra la corrosión
  • Ofrece una buena base adhesiva de pintura
  • Almacenamiento y manejo sencillos
  • Valor de pH en concentrado aproximadamente 2
  • Líquido claro e incoloro
  • Tensioactivos biodegradables según la OCDE
  • El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
  • Sin NTA
  • Sin COV
RM 48 ASF, 20l
RM 48 ASF, 20l
RM 48 ASF, 20l
RM 48 ASF, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Atención
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
  • P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
Campos de aplicación
  • Desengrasado y fosfatado
  • Desengrasado de superficies
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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