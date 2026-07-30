RM 110 ASF, 20l
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|9
|Peso (kg)
|20,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|21,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|230 x 250 x 420
Propiedades
- Protección y conservación integrales para las limpiadoras de alta presión con agua caliente
- Protege el serpentín de calefacción de forma eficaz contra la calcificación
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin fosfatos
- Sin NTA
Campos de aplicación
- Transporte y maquinaria
- Lavado del motor y del vehículo
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies
- Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación