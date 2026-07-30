RM 110 ASF, 20l

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 9
Peso (kg) 20,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 21,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 230 x 250 x 420
Propiedades
  • Protección y conservación integrales para las limpiadoras de alta presión con agua caliente
  • Protege el serpentín de calefacción de forma eficaz contra la calcificación
  • El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
  • Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
  • Sin fosfatos
  • Sin NTA
RM 110 ASF, 20l
RM 110 ASF, 20l
RM 110 ASF, 20l
Campos de aplicación
  • Transporte y maquinaria
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Desengrasado y fosfatado
  • Desengrasado de superficies
  • Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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