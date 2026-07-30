RM 31 ASF, 1000l

Detergente fuertemente alcalino para limpieza a fondo con alta presión. Limpia eficazmente a cualquier temperatura, elimina grasas, aceites, hollín, etc…

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 1000
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 14
Peso con embalaje incluido. (kg) 1204
RM 31 ASF, 1000l
RM 31 ASF, 1000l
RM 31 ASF, 1000l
RM 31 ASF, 1000l
Campos de aplicación
  • Transporte y maquinaria
  • Limpieza de establos
  • Limpieza de barriles
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Desengrasado de superficies
  • Camión cisterna para alimentos
  • Limpieza de fachadas
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Created with AI (artificial intelligence)

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KÄRCHER MÉXICO

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Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

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